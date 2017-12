'Hola putero': la dura campaña que reabre el debate sobre la prostitución La campaña difundida. / YouTube Towanda rebels, las autoras del 'Yo te creo', atacan ahora a los consumidores de mujeres en un vídeo que ha arrasado en redes sociales REDACCIÓN Jueves, 7 diciembre 2017, 11:58

El nombre de Towanda rebels salió a la luz hace unas semanas cuando publciaron un vídeo en apoyo a la víctima de la manada titulado 'Yo te creo'. En él, las dos chicas detrás de este nombre, Zua Mendéz y Teresa Lozano se mostraban indignadas tras conocer que la joven había estado vigilada por un detective.

«No te preocupes porque no estás solo: 4 de cada 10 hombres que nos rodean van contigo al puticlub», empiezan diciendo al inicio del nuevo vídeo que han sacado a la luz y que ataca a todos los hombres que alguna vez han consumido la prostitución. En un estudio de la Asociación de Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituída (APRAMP) se destaca que España está a la cabeza de la Unión Europea en consumo de prostitución: un 39% de ciudadanos han demandado estos servicios y se trata principalmente de hombres de entre 35 y 55 años.

“¡Hola, putero!”es la campaña contra la prostitución que nadie se decide a hacer. Es incómoda, lo sabemos. https://t.co/TkquOB5M10pic.twitter.com/QcuhHKcSIR — TowandaRebels (@TowandaRebels) 3 de diciembre de 2017

«Voy a contarte un secreto, ninguna de las mujeres a la que has pagado querían estar contigo», es otra de las frases que se extraen del vídeo. Y a esto le siguen una gran cantidad de comentarios hacia los hombres que usan a las mujeres como objetos. «Tu no pagas por follar, pagas por violar», dicen en el vídeo. Ellas no se centran en si las mujeres tienen derecho o no a prostituirse, sino que plantean la incógnita de si el hombre tiene derecho a comprar a las mujeres para un rato.

Las redes sociales se han llenado de comentarios, algunos las apoyan, pero también tienen sus detractores. «Esta es la campaña contra la prostitución que nadie se atreve a hacer», finalizan. Una iniciativa que no ha dejado a nadie indiferente y que vuelve a sacar a la palestra el tema de la prostitución. ¿Abolición o regularización?

Esta campaña ha causado revuelo. Llama la trata y pagar por sexo por su nombre. Sin eufemismos. Pagas por violar. #holaputero 👇👇 pic.twitter.com/N49aWOc8qh — carolina rocha m (@carolina_rocha_) 6 de diciembre de 2017

“Las feministas están perdiendo el norte, el juicio… y el tiempo. Voy a seguir yendo de putas”.

Señores/as políticos, sigan dando cuerda a estos tipejos. #HolaPuterohttps://t.co/dOSiX6gDqW — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) 4 de diciembre de 2017