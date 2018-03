La jueza instructora concede la libertad provisional al tercer exjugador de la Arandina 01:00 Entrada de la localidad zamorana de La Bóveda del Toro, donde el más joven de los tres exfutbolistas de la Arandina investigados por supuestos abusos sexuales a una menor, ha pasado su primera noche en su casa familiar tras su puesta en libertad. / Mariam A. Montesinos (Efe) Uno de los futbolistas abandonó, este martes, la prisión de Villanubla SUSANA GUTIÉRREZ Miércoles, 7 marzo 2018, 17:35

La Audiencia de Burgos abría la posibilidad de actuar de oficio y la jueza instructora ha concedido la libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros al tercer exjugador de la Arandina C. F. que se encuentra en prisión por una presunta agresión sexual a una menor de 15 años. El tribunal burgalés daba luz verde a la excarcelación de su dos compañeros, R. C. H y V. R. R y no se posicionaba sobre el tercero C. C. S., al haber presentado más tarde el recurso de apelación. La instructora ha decidio concederle también la libertad provisonal, por lo que una vez que deposite la fianza podrá también salir de prisión.

Tras casi tres meses privado de libertad, el primero en abandonar la cárcel de Villanuebla, este martes, fue R. C. H. que ya ha pasado la noche en su domicilio de la localidad zamorana de La Bóveda de Toro. Está previsto que en las próximas horas abandone la prisión de Burgos, V. R. R, una vez que ya se ha depositado la fianza. Probablemente también en el transcurso del día pueda salir a la misma prisión, el que ha sido su compañero de celda en estos 84 días, C. C. S.

Además de la fianza, se le impone a los investigaos una orden de alejamiento de la víctima de 1.000 metros. La Audiencia de Burgos determina otras medidas como la presentación cada día uno y quince de casa mes ante el juzgado o dependencias policiales, la obligación de comunicar al juzgado instructor cualquier cambio de domicilio y la prohibición de salir del territorio español debiendo entregar el pasaporte. Finalmente, desde el tribunal «se apercibe de que el incumplimiento de cualquiera de las medidas impuestas podrá traer consigo la modificación de su situación personal y su ingreso en prisión y en relación con ello el quebrantamiento de medida cautelar».