La madre de mellizos con 64 años: «No me quitarán a mis niños» Mauricia Ibáñez ha atendido a los medios de comunicación a su llegada a los Juzgados de Burgos. / Rodrigo González Ortega Dio a luz en febrero el año pasado en Burgos tras una inseminación artificial realizada en Estados Unidos | Los Servicios Sociales decidieron el 6 de abril retirarle la tutela de los pequeños ISMAEL DEL ÁLAMO Burgos Martes, 20 marzo 2018, 15:05

«Servicios Sociales no me quita a mis niños, eso lo aseguro». Así de contundente se ha expresado este martes Mauricia Ibáñez, la mujer de 64 años que dio a luz a dos mellizos el 14 de febrero del pasado año. Su drama ha vivido esta mañana un nuevo episodio, como consecuencia de su citación en los Juzgados de Burgos. En esas dependencias se estudia actualmente la denuncia que interpuso contra los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León por su orden de retirada de la custodia de los niños.

Mauricia ha acudido con horas de adelanto a los Juzgados, donde ha atendido a los medios de comunicación.. Ante las cámaras, Mauricia se ha mostrado firme en su lucha por recuperar la custodia de los mellizos y ha aseverado que «Servicios Sociales no me quita a mis niños mellizos, eso lo aseguro».

La madre de 64 años, que en abril cumplirá los 65, ha reconocido que «la situación es muy complicada», porque «Servicios Sociales es capaz de dar a mis niños en acogida, que es igual que darlos en adopción». A pesar de ello, Mauricia ha defendido que «no lo pueden hacer y no lo van a hacer, porque no se lo voy a permitir».

Lo cierto es que Servicios Sociales se puso en contacto con ella el pasado jueves 15 de marzo y le indicó que su hija mayor (Blanca, de 8 años) se encuentra en España. La niña vive en Canadá con una familia de acogida y se encuentra tutelada por un familiar de Mauricia, lo que hace pensar a la madre de 64 años que los mellizos podrían correr la misma suerte.

De hecho, el último informe de Servicios Sociales dictaminó que Mauricia sigue sin ser apta para mantener a sus hijos y la prolongó seis meses más la necesidad de someterse a cursos. La sexagenaria ha defendido ante los medios que ha participado ya en un curso de un centro cívico y que en abril tiene previsto acudir a otro. Si bien, ella ha asegurado que cuenta con tres informes psiquiátricos favorables del doctor Fuertes Rocañín. Este psiquiatra está previsto que acuda a la vista.

A falta de conocer lo que suceda esta jornada, Mauricia ha avanzado que seguirá con los juicios, «no queda más remedio, enfrentarnos a los jueces y a los fiscales, a ver por qué vinieron a quitarme a mis niños». Ella misma tiene la respuesta, «me los quitaron porque estoy sola».

Para la madre de 64 años, esto es «una injusticia, una atrocidad y una temeridad. No tienen coartada, no tienen escrúpulos, no tienen nada que justifique que me quitarán a los niños». Mauricia ha defendido que Servicios Sociales «emplea toda clase de calumnias y de falacias» para justificar la retirada de la custodia. El próximo 6 de abril se cumplirá un año desde que le fue retirada, de manera oficial, la custodia de unos mellizos que ya han cumplido su primer año de vida.