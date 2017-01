Sanidad quiere que los jubilados que cobran más de 18.000 euros paguen más por las medicinas

yo me pregunto que si quieren ahorrar pasta en las medicinas, porque no nos dan lo que necesitamos en dosis independientes, es decir, que si necesito 24 pastillas de amoxicilina por qué hay envases de 30 pastillas??? mucho mejor dar al paciente JUSTO lo que necesita tal y como hace años que UK hace. (so ilusa, claro, a algún político no le interesa.... verdad? puertas giratorias, lobbies etc..... asco me da)