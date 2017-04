Sanidad afirma que la fórmula del PP para acabar Valdecilla dificulta que llegue el dinero del Estado

Cargada de documentos, una relación pormenorizada de facturas y visiblemente indignada, la consejera de Sanidad, María Luisa Real, denunció ayer que el Gobierno de Mariano Rajoy no cumple su compromiso de pagar los 22 millones de euros de 2016 para Valdecilla por "falta de voluntad política, aduciendo excusas pueriles de plazos e inconvenientes del cierre del ejercicio". La dirigente socialista advirtió de que el Ministerio de Hacienda no acepta el Contrato Público Privado –la fórmula que diseñó el PP durante la pasada legislatura para terminar de construir el hospital– para justificar el pago de las obras y reconoció que, "con unos criterios tan restrictivos", la región no podrá recibir los 144 millones comprometidos que están pendientes de cobro al menos hasta el 2052.

Real, que el pasado 6 de abril remitió una carta a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, reclamando el dinero, mostró su "sorpresa y estupor" por las "falsedades e inexactitudes" vertidas el pasado viernes en rueda de prensa por la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, a la que reprochó su "visión partidista" sobre un asunto de interés general para Cantabria.

De forma pormenorizada, la consejera detalló las negociaciones que habían mantenido de cara a la firma de un convenio que diera cobertura a la transferencia de los 22 millones. Así, explicó que el Ministerio de Hacienda no aceptó ninguna de las propuestas de certificaciones de gasto que el Servicio Cántabro de Salud (SCS) envió en junio, septiembre y octubre "aduciendo razones de índole técnico y solicitando cada vez nueva documentación".

"Hacienda aduce excusas pueriles de plazos e inconvenientes del cierre del ejercicio"

Según su relato, el departamento dirigido por Cristóbal Montoro sólo estaba dispuesto a aceptar certificaciones de obra previas al Contrato Público Privado y que no hubiesen sido justificadas previamente, una serie de recibos pendientes de la ejecución de las obras de la Fase III realizadas por la UTE Obrascon –formada por Huarte, Lain, Ascán y FCC– entre 2011 y 2013 y que solo sumaban 13,6 millones frente a los 22 comprometidos. Una postura que el bipartito PRC-PSOE "no podía aceptar porque suponía dejar de ingresar nueve millones", dijo.

Después de muchos tiras y aflojas, finalmente Hacienda aceptó incluir como coste efectivo el 7,57% de los pagos que el Servicio Cántabro de Salud hace anualmente a la empresa adjudicataria del Contrato Público Privado, Smart Hospital, "un porcentaje que entiende corresponde estrictamente a obras y que no incluye ni intereses ni equipamiento ni mantenimiento".

Con este nuevo criterio, el 24 de noviembre el SCS realizó de nuevo una propuesta de certificación, "igual a la presentada en octubre", que recibió el visto bueno de la Intervención el 1 de diciembre, con fecha de salida el día 5 de ese mes. Real aseguró que la propuesta fue técnicamente aceptada por el Ministerio, quedando a la espera de la redacción del preceptivo convenio, "proceso que se dilató probablemente por la situación de eventualidad" del Gobierno central y los relevos de los responsables de la financiación autonómica, quienes se encargan de esta materia.

También denunció que el Gobierno de Cantabria "en ningún momento ha recibido comunicación oficial de las nuevas excusas aduciendo falta de tiempo por cierre del ejercicio presupuestario" que ahora pone el Ministerio de Hacienda a través de la presidenta regional del PP, y acusó al departamento de Montoro de "trasladar a la oposición información, datos y expedientes de los que no informa al Gobierno", algo "inaceptable en un marco de lealtad".

Cronología 16 de febrero: El Estado solicita el certificado de justificación de los gastos para iniciar la tramitación de la subvención de 22 millones. 13 de julio: El Gobierno de Cantabria remite dicho certificado, pero de forma "incorrecta", según el Ministerio de Hacienda. 21 de septiembre: El Gobierno central recibe un nuevo certificado del cántabro, igualmente incorrecto, que debe ser de nuevo corregido. 22 de octubre: Cantabria certifica gastos en Valdecilla por importe de 22,1 millones, pero el Ministerio dice que sólo están justificados 13,5. 5 de diciembre: Se envía el certificado final. 7 de diciembre: El PP dice que Gobierno central cierra el ejercicio presupuestario. 7 de abril: Sáenz de Buruaga hace pública la pérdida del dinero.

Según la consejera, no hay ninguna orden ni documento publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que fije el 7 de diciembre como cierre del ejercicio presupuestario, por lo que se ha preguntado "de dónde ha sacado esa fecha la diputada del PP". Además, facilitó la orden por la que se regulan las operaciones de cierre de 2016, publicada en el BOE del 16 de julio. En ese documento se recoge que "las oficinas de contabilidad registrarán normalmente las operaciones hasta final de diciembre de 2016" y que "las ordenaciones de pagos podrán realizar procesos de ordenación de propuestas hasta el 30 de diciembre, inclusive".

En cualquier caso, la consejera afirmó que de mantenerse el criterio actual de Hacienda a partir de este año sólo se van a poder justificar tres o cuatro millones de euros por ejercicio, lo que impediría cobrar todo el montante hasta dentro de 35 años. Además, no entiende que no se acepte el sistema diseñado por el PP para justificar los fondos, pero en cambio sí "computa como déficit para Cantabria en 2014 y 2015 por importe de 100 millones".