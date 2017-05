Inventan un dispositivo para medir el potencial eléctrico del sistema inmunológico

Un grupo de científicos de la Universidad de Nueva Gales del Sur (o simplemente UNSW Sydney por su referencia en inglés) ha desarrollado un sensor para medir la interacción electroestática de la membrana de las células T, consideradas como el "cerebro" del sistema inmunológico de las personas.

Acorde a un estudio publicado este lunes en la revista Nature Biotechnology, ahora se podrá calcular el potencial eléctrico de la membrana plasmática de cualquier célula T. Así, estas células son responsables de coordinar la respuesta inmune celular, y por eso este hallazgo ayudará a entender mejor su defensa ante las amenazas.

"Es importante saber cómo las células T perciben y responden a los antígenos, la sustancia que desencadena la formación de anticuerpos", ha apuntado una nota de prensa de la UNSW Sydney. Y es que en la actualidad se desconoce cómo la unión del antígeno a los receptores de la célula T desencadena una respuesta de activación intracelular.

"Tampoco se saben las causas por las que el receptor de la célula T no da señales si éste no está ligado a los antígenos", ha explicado Yuaquinh Ma, principal autor de la investigación. "El nuevo diseño puede medir pequeñas cargas en las células vivas y esto nos permite saber cómo el ambiente de la membrana afecta a los receptores de la célula T y por qué da o no señales", ha añadido.

Según ha indicado Katharina Gaus, coautora del estudio, en este proceso de respuesta ante las amenazas inmunológicas juegan un papel importante las interacciones electroestáticas entre las proteínas (el receptor) y la membrana de dichas células T, también conocidas cada una como Linfocito T.

Gaus, subdirectora del Centro de Excelencia de la Imagen de la UNSW, ha destacado que su investigación ayudaría a entender cómo se regula dicha activación celular. "Tenemos la primera evidencia directa de que las interacciones electrostáticas regulan la señalización de los receptores de las células T", ha concluido Gaus en el artículo de Nature Biotechnology.