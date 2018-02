¿Qué es la madre del vinagre y para qué sirve? Vinagre. Si has comprado vinagre de manzana no pasteurizado y sin filtrar, habrás visto una sustancia viscosa y turbia flotando sobre él MARISOL GUISASOLA/MUJERHOY Miércoles, 21 febrero 2018, 07:42

Esa sustancia viscosa y turbia flotando sobre el vinagre es la madre del vinagre y no solo no es perjudicial, sino que tiene muchas propiedades. En cambio, no verás esa madre en la versión pasteurizada y filtrada del vinagre, que tiene un aspecto transparente, más atractivo para la venta. Eso es porque la pasteurización elimina esa sustancia compuesta por bacterias y celulosa. De hecho, se llama madre porque al añadirla al vino, la sidra y otros líquidos alcohólicos, sus bacterias transforman el alcohol en más vinagre. Antes de desecharla, igual quieres repasar sus beneficios.

Uno de ellos es que tiene mucho hierro. Varios estudios indican que la madre del vinagre es rica en hierro, esencial para la producción de hemoglobina (la proteína que transporta oxígeno a la sangre), para un desarrollo normal y para la función celular. Un dato importante: toda la sangre contiene hierro, incluso la de la menstruación. De ahí que muchas mujeres en edad fértil tengan anemia por falta de hierro (con la menopausia, ese problema remite). (Más información en Mujerhoy.com)