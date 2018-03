«Trump no es el Robin Hood de la clase trabajadora, aunque lo pretenda» Javier Cotera José María Peredo Pombo, catedrático de Política Internacional, impartirá hoy una conferencia, organizada por el Rotary Club Real Valle de Camargo, sobre el primer año de mandato del presidente norteamericano en el Club de Tenis de Santander MARÍA DE LAS CUEVAS Santander Miércoles, 28 marzo 2018, 13:59

El Rotary Club Real Valle de Camargo ha organizado la conferencia ‘El primer año de la era Trump’ a cargo de José María Peredo Pombo (Santander, 1966), catedrático de Comunicación y Política Internacional en la Universidad Europea de Madrid. La cita, con entrada libre, tendrá lugar hoy, miércoles, a las 20.00 horas en el Club de Tenis de Santander.

–¿Habrá en el orden internacional un antes y un después de Trump?

–Donald Trump tiene una personalidad y una manera particular de entender el liderazgo, pero no va a cambiar las reglas del juego ya que las instituciones de EE UU son muy fuertes y muy antiguas. Lo que sí es cierto es que el presidente norteamericano, que ha convertido a sus aliados en rivales, influye de una manera preocupante y pone en juego algunos pilares como las políticas arancelarias que tendrán consecuencias. Todo lo que vaya a proteccionismo es peligroso.

–¿Qué represalias podrían surgir de este proteccionismo?

– Los defensores de Trump consideran que las medidas proteccionistas son una reacción a la globalización y que países como China, que no respetan los derechos laborales, hacen competencia desleal y por tanto Trump ha dado un puñetazo en la mesa. Pero Trump no es el Robin Hood de los países democráticos, ni de la clase trabajadora, aunque lo pretenda. Las decisiones se toman en un acuerdo común con instituciones de la Unión Europea y no él con su eslogan ‘American First’.

–¿Rusia y EE UU han vuelto al teléfono rojo?

–Rusia, desde luego, ha sido responsable de hacer propaganda orientada a desestabilizar la democracia en EE UU y debilitar a Hillary Clinton para favorecer a Trump. Sigue en fase de investigación, pero todo hace pensar que un alto mando ruso dio orden de influir con informaciones falsas, como también se hizo en el movimiento de secesión de Cataluña cuando se detectaron proveedores de falsas informaciones desde territorio ruso. Si bien, hay que puntualizar que no es la única potencia que está utilizando esta nueva forma de influencia, que se conoce como medidas de conflictos híbridos. EE UU y la UE también participan de esta propaganda.

–¿Qué opina del acercamiento de Trump hacia el líder norcoreano?

–Trump ha variado en pocos meses su política respecto al país asiático, de anunciar en la ONU su «ataque masivo y destructivo al régimen norcoreano» ha pasado a propiciar un encuentro con Kim Jong-un. Es un despropósito y el exponente de la falta de coherencia de su política exterior. Creo que el objetivo de Trump con este acercamiento es decirle a China: Cuidado, que aquí estoy yo como primera potencia del mundo y lo que se decida en Asia tendrá que pasar por EE UU.

–¿Cómo definiría a Trump?

–El editor de la revista ‘The Atlantic’, republicano, define a Trump como un sujeto poco fiable, poco preparado y con poca experiencia. Es el ‘rude power’ o poder de los malos modales. La comunidad internacional le considera un líder impulsivo, preocupante o atípico y no como el presidente idóneo para los europeos, que en lugar de crear lazos comunes, genera amenazas.

–¿Cuál ha sido la conclusión de su investigación ‘Influencias de los grupos de presión en 2008’?

–El proyecto se realizó durante las elecciones de 2008 que otorgaron la presidencia a Obama. La conclusión es que los lobbies no fabrican presidentes, pero el que logra controlar la espontaneidad de los medios de comunicación sí puede conseguirlo, como ocurrió con Trump y Obama. Trump se presenta como el ‘antiobama’, le acompleja el éxito a nivel internacional de quien le precedió en el cargo, que dejó la Casa Blanca sin un escándalo y que continúa sin ellos, a la expectativa de lo que pueda hacer Michelle Obama como posible candidata.

–¿Saldrá Trump reelegido en 2020?

–Me considero un internacionalista ingenuo, como tal, creo que no saldrá reelegido, aunque me puede volver a sorprender, como cuando salió por primera vez, que me cogió totalmente por sorpresa.