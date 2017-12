Un vestido hecho de condones para concienciar sobre el sida Felicite Luwungu revoluciona la 'Congo Fashion Week' con una creación que busca generar debate sobre la lucha contra el VIH en el país centroafricano COLPISA Jueves, 7 diciembre 2017, 19:33

La diseñadora Felicite Luwungu ha revolucionado la 'Congo Fashion Week' después de mostrar a los asistentes un vestido realizado con condones. El motivo no es otro que concienciar sobre el sexo seguro y el riesgo que suponen las enfermedades de transmisión sexual. Lo hace con la colección 'Sin tabú' y en el país donde comenzó la expansión del Sida por África durante sesenta años - primero lenta y después muy rápida - antes de dar el salto a Estados Unidos y luego al mundo. Así al menos es como lo reconoció hace un par de años la ciencia a través de un estudio llevado a cabo por la Universidad de Oxford.

La colección de Luwungu incluye vestidos de noche y tops sin tirantes. No obstante, los vestidos no están a la venta y lo que busca es generar debate sobre la lucha contra el VIH en el país centroafricano. Entre la admiración y la sorpresa, los amantes de la moda y los que no lo son tanto, han observado con curiosidad a los maniquíes al desfilar.

«He perdido a seres queridos por el VIH, eso es lo que me inspiró a hacer todo esto», dijo a la Fundación Thomson Reuters por teléfono desde la capital, Kinshasa. «El mensaje que espero que las personas apliquen es ser prudente. Quería enviar un mensaje a los jóvenes para decirles que debemos saber cómo protegernos», cuenta.

La cantidad de personas que viven con VIH / SIDA y mueren por infecciones relacionadas en la República Democrática del Congo ha estado cayendo durante más de una década, según las Naciones Unidas.

La tasa de prevalencia del VIH, el virus que causa el SIDA, es de alrededor del 0,7 por ciento, una de las más bajas en el sur y el centro de África, según los datos del ONUSIDA.