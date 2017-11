CaixaBank, un banco que apoya la innovación Estudiantes del IES Leonardo Torres Quevedo en el Taller de Educación Financiera impartido por la Gestora de CaixaBank, Zayra Abascal. / SANE Por segundo año impartirá un Taller de Educación Financiera para asesorar a los estudiantes en sus proyectos MARTA GUTIÉRREZ R. Miércoles, 8 noviembre 2017, 13:52

CaixaBank y la Obra Social La Caixa colaboran un año más con STARTinnova , y lo hacen porque la innovación y el emprendimiento son ejes fundamentales de su filosofía. STARTinnova es un programa que quiere educar a los jóvenes en innovación, en emprendimiento, en trabajo en equipo, algo primordial para el desarrollo de una sociedad más avanzada, y también más justa. Destaca también la amplia red de centros educativos en la que se desarrolla este proyecto, y las importantes empresas mentoras que se incorporan al mismo.

Desde CaixaBank se impartirá, por segundo año consecutivo, un Taller de Educación Financiera, elemento clave en su política de responsabilidad social corporativa. Se basará primordialmente en aspectos relacionados con la financiación de ideas, proyectos o negocios, como si de casos reales se tratara; de este modo los jóvenes participantes pueden culminar todo el proceso formativo propuesto en STARTinnova.

Líder en innovación

CaixaBank es el grupo financiero líder del mercado español, con negocio bancario, actividad aseguradora e inversiones en bancos internacionales y en empresas líderes en servicios. Tiene cerca de 16 millones de clientes y una red de 5.468 oficinas.

CaixaBank está considerada como una entidad financiera líder en innovación a nivel mundial, con 5,5 millones de clientes en banca online, de los cuales 3,9 millones operan a través del móvil.

La entidad es líder en banca electrónica con 15,5 millones de tarjetas en circulación y una cuota de mercado por facturación del 23,3%. Ha sido una de las primeras entidades del mundo en apostar por la implantación comercial de los sistemas de pago contactless y de la tecnología de pago por el móvil.

CaixaBank lanzó el año pasado imaginBank, el primer banco 'mobile only' que se pone en marcha en España. Su operativa se realiza exclusivamente a través de apps para móviles y para redes sociales, de forma que la propuesta de valor se transforma por completo: es el usuario quien gestiona sus finanzas de manera autónoma, ayudado por herramientas tecnológicas inteligentes que facilitan un seguimiento continuo de su economía personal.

ImaginBank se caracteriza por ofrecer operativa 'mobile only', cero comisiones, y lo último en medios de pago; ha lanzado el primer chatbot del sector financiero en España, un servicio por el cual sus clientes pueden dialogar con el bot para conocer qué ofertas y promociones tienen a su disposición y cuáles se adaptan mejor a sus intereses y a su lugar de residencia.

En 2017, la entidad ha recibido el premio 'The Banker', publicación del Grupo Financial Times, al Mejor Proyecto Tecnológico del Año por el lanzamiento del chatbot de imaginBank.

Premios de innovación

Por su estrategia de innovación, CaixaBank ha recibido diversos premios internacionales. Además del citado premio The Banker, la entidad fue reconocida como el banco más innovador del mundo, 'Global Innovator 2016' por la asociación financiera EFMA y Accenture. También ha recibido en 2016 y 2017 el premio 'Retail Banker of the Year', como reconocimiento a la entidad financiera con mejor estrategia de innovación del mundo del año.

CaixaBank ha sido galardonada por la consultora estadounidense Celent con el premio 'Model Bank 2017', otorgado anualmente para distinguir al banco más innovador del mundo.

Asimismo, la revista Global Finance ha premiado a CaixaBank como Mejor Banco Digital en España en reconocimiento a su apuesta por la digitalización como vía para mejorar la calidad de servicio a los clientes.

CaixaBank en Cantabria

Fundada en 1904, La Caixa se dedicó de forma prioritaria al ahorro familiar y a los seguros para la vejez, cuando aún no existía esta prestación. En Cantabria, las primeras oficinas se abrieron en 1988 en Santander y en otras trece poblaciones.

CaixaBank tiene actualmente 45 oficinas en la comunidad, repartidas en 24 municipios, incluidos los centros de Empresas, Banca Privada e Instituciones. En Cantabria tiene más de 115.000 clientes, y una cuota de nóminas del 18,43%.

La esencia y rasgo diferencial de CaixaBank es su implicación y firme compromiso con la sociedad. La entidad apuesta por el desarrollo de su actividad basada en los valores de calidad, confianza y compromiso social.

Actualmente, MicroBank, su banco social, ofrece productos y servicios para colectivos en riesgo de exclusión financiera, actúan con criterios de sostenibilidad medioambiental en toda su actividad diaria y cuentan con un programa de voluntariado corporativo muy activo e implicado con diversos proyectos en Cantabria.