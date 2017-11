La comunicación, sinónimo de poder Estudiantes de diversos centros educativos asistiendo al Taller de Comunicación que imparte Santiago Salazar en las instalaciones de El Diario. / SANE Santiago Salazar, Director Académico del Grado de Periodismo y RRSS de CESINE, enseña las claves del lenguaje MARTA GUTIÉRREZ R. Miércoles, 8 noviembre 2017, 13:48

Decía el poeta y dramaturgo irlandés, William Butler Yeats:«Piensa como un hombre sabio pero comunícate en el lenguaje de la gente». La comunicación va de la mano de la información, es el cuarto poder. Parece fácil. Nada más lejos de la realidad.

Todos nos comunicamos a diario pero sobre esa misma práctica cabe un análisis bien profundo. Hacerlo de forma mecánica no significa que sea correcto ni efectivo.

La comunicación hay que cuidarla, máxime si además tiene un objetivo, uno mayor, como es el de conectar con el público. Hay que tener claro como es el público al que uno se enfrenta para adaptar el mensaje. El emisor tiene que llegar al receptor, pero no vale de cualquier manera. Es necesario cuidar el estilo, el vocabulario y la forma de dirigirse. Aprender a distinguir el escenario para hablar correctamente. No es lo mismo un evento social, que una reunión familiar, un encuentro entre amigos o un escenario laboral. Cada situación marca un ambiente diferente y por ende una manera distinta de comunicarse. Se trata de no sobrepasar la delgada línea que hay entre saber usar el lenguaje vulgar, el coloquial y el culto. Todos son matices.

Los participantes de STARTinnova se convertirán en empresarios. Eso supondrá encontrar una idea de negocio y apostar por ella tanto, que llegará el turno de defenderla. Ese será el momento en el que entre en juego la comunicación. En ese aspecto van a contar, una edición más, con la profesionalidad que brinda la institución universitaria CESINE, una de las más prestigiosas de Cantabria. El centro impartirá talleres de Comunicación y Marketing, en las instalaciones de la sede de El Diario Montañés.

El profesor Santiago Salazar, doctor en Comunicación y Director Académico del Grado de Periodismo y Redes Sociales de CESINE, será el encargado de enseñar a los alumnos estas técnicas. Este experto comunicador buscará que los grupos que se presentan a STARTinnova sepan estructurar una presentación pública en la que den a conocer el proyecto de emprendimiento con el que se presentan al concurso, de forma atractiva y convincente. Los estudiantes que participan en STARTinnova tienen que ser conscientes de que por muy relevante que sea el proyecto que han ideado, si no saben darlo a conocer ni mostrarlo en público de forma atractiva, no tendrán éxito.

Aprendizaje práctico

Serán centenares de estudiantes los que acudirán a la cita para mejorar sus competencias comunicativas y así poder ejercitar técnicas para hablar en público, con el propósito de que sus proyectos de emprendimiento tengan una presentación de mucha calidad. La puesta en escena es vital para el éxito.

Todos los participantes tendrán la opción de asistir a unas jornadas de lo más dinámicas y prácticas. El objetivo es soltarse y poco a poco lo conseguirán.

Los estudiantes que realizan este curso descubren un ámbito que les gusta. Sienten la conexión con la comunicación que desconocían. Empiezan a ser conscientes de los detalles que marcan una buena comunicación, esos que también suman y en los que hasta la fecha no habían reparado.

Por supuesto que cuenta el estilo propio de cada uno. Desde la ropa y el calzado hasta el peinado o el maquillaje. Ese es el envoltorio de un pack que se presenta al público con una actitud. El estado de ánimo así como la aptitud forman una combinación de talento y talante.

¿Y cómo conseguirán 'dominar' la comunicación? Lo lograrán con dinámicas de trabajo animadas y relajadas pero también muy productivas. Las sesiones serán activas ya que se busca que se produzcas un 'feedback' comunicativo.

Los jóvenes realizarán trabajos en grupo y tratarán, con ejemplos concretos, otros conceptos importantes como la autoestima, la imagen personal y la comunicación no verbal. El objetivo que se persigue es que se pierda el miedo escénico y se consiga la suficiente seguridad para aprovechar el turno de palabra.

La acción de comunicar requiere de muchos condicionantes. El público objetivo y el escenario son los retos de cada día. No es lo mismo hablar en 'petit comité' entre amigos que interactuar con los profesores en clase. Del mismo modo que no se usa el mismo tono si la comunicación es oral o escrita. El canal, al igual que el destinatario, implica el uso de unas reglas de juego diferentes en el intercambio de mensajes. A diario, son muchas y muy diferentes las acciones comunicativas a las que los jóvenes se enfrentan, siendo distinta su forma de interactuar.

Los estudiantes tendrán en frente a un jurado evaluador que se fijará en sus expresiones y en sus gestos, o en la falta de ellos. Su as en la manga es la ventaja de ser los creadores del proyecto. Ese comodín les aportará tanta seguridad como pasión, porque nadie defiende mejor una idea propia como uno mismo.