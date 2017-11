Las mejores ideas se premian En la imagen los ganadores de la cuarta edición junto con los mentores, autoridades y representantes de El Diario. / CELEDONIO La consolidación del programa ha supuesto novedades de participación y estreno de categorías y galardones MARTA GUTIÉRREZ R. Miércoles, 8 noviembre 2017, 13:56

Todo principio tiene un fin, un objetivo. En este caso la meta de STARTinnova es formar y enriquecer a jóvenes emprendedores, pero también lo es llegar a la final y llevarse un premio. Es la culminación de un proceso muy loable. Ganar no sólo es sinónimo de competir, también supone un reconocimiento al trabajo y al ingenio. Todos creen que su idea es buena, pero que ya sea considera la mejor les rompe todos sus esquemas y confirma su ambición ganadora. Quién no arriesga, no gana.

Para mantener un equilibrio entre el nivel de estudios y de edad de los participantes, a partir de esta edición las categorías se redefinen de la siguiente manera: Mejor Proyecto STARTinnova Bachiller/Grado Medio 2017-2018; Mejor Proyecto STARTinnova Grado Superior 2017-2018, y Mejor Proyecto STARTinnova Mentores 2017-2018.

STARTinnova es un programa de empredimiento pensado para jóvenes estudiantes. El Diario Montañés, el centro participante y la empresa mentora ponen en valor la oportunidad de aprender a trabajar en equipo, que los estudiantes confíen en que sus ideas pueden materializarse si son desarrolladas. En nuestra sociedad existen necesidades que satisfacer, pudiendo ser éste el perfecto punto de partida para que sus inquietudes contribuyen a encontrar soluciones para ellas.

El bien social es muy motivador pero también lo es contar con un reconocimiento más allá de la decisión de un tribunal de expertos. Por esa razón, El Diario Montañés premiará a los estudiantes que se proclamen ganadores en cada una de las categorías con un viaje de estudios.

También, el centro de estudios y la empresa mentora verán reconocidos su compromiso, apoyo y dedicación a los equipos participantes.

Así, el Mejor Proyecto STARTinnova que premiaría a la mejor idea de Bachiller / Grado Medio 2017-2018 merecerá la entrega de 4.500 euros para el centro, así como un viaje de estudios por Europa para los estudiantes además una campaña publicitaria para el mentor, valorada en 3.000 euros. Las características del premio serán similares a la dotación del galardón al Mejor Proyecto STARTinnova Grado Superior 2017-2018.

El plantel ganador lo completará el fallo al Mejor Proyecto STARTinnova Mentores 2017-2018 que supondrá un premio metálico de 3.000 euros para el centro así como un viaje de estudios por España para los estudiantes, además de una campaña publicitaria para el mentor valorada también en 3.000 euros.

A estos premios hay que sumar que por tercer año consecutivo, la Asociación Cántabra de la Empresa Familiar (Acefam) colabora con el programa, otorgando una mención especial a uno de los proyectos finalistas. La mención tendrá una dotación económica de 1.500 euros para el centro, que éste traducirá en material tecnológico o una experiencia formativa para los alumnos ganadores. Además el premio incluye una visita organizada con el grupo ganador y el equipo docente a una empresa pionera en su sector.

Además, todos los alumnos y tutores involucrados en STARTinnova recibirán un diploma acreditativo así como otro diploma y créditos para los tutores que han asistido a la formación de emprendimiento impartida por el Cise.

Ideas ganadoras

Las estudiantes del grupo Equiparia S.A. del Colegio Escolapios-Calasanz fueron las grandes protagonistas de la cuarta edición de STARTinnova, al resultar doblemente galardonadas. Todo un orgullo para Tecnisa Campos, su empresa mentora.

La propuesta de las jóvenes 'Security Brazalet Assistance' fue reconocida como el Mejor Proyecto 2016-2017. El proyecto además sumó al palmarés la entrega de la Mención Acefam.

Las propuestas de negocio presentadas el curso pasado tuvieron un alto componente de implicación social de los jóvenes. En el caso del proyecto 'Security Brazalet Assistance' se trataba de una pulsera con teleasistencia 24 horas para personas mayores, dotado con un sensor inteligente que detecta posibles anomalías en el pulso cardiaco lo que en caso de desmayo provoca la activación automática de la pulsera, sin necesidad de apretar ningún botón.

El grupo '123 Design' del Colegio Sagrado Corazón-Esclavas, mentorizado por Mikeli, obtuvo el Premio al Proyecto Más Votado Online. Con su propuesta 'MotoGP´s' los estudiantes se preocuparon de investigar la forma de mejorar la seguridad de todo tipo de vehículos con una completa App que se monitoriza desde varios dispositivos a la vez.

El grupo 'Élite 3.0', mentorizado por Beralan, se llevó el galardón del Proyecto Mejor Valorado por los Mentores. En el caso de la idea de las cintas elevadoras de cestas de la compra también hay detrás una observación de la sociedad para hacer la vida más fácil en el acto cotidiano de ir al supermercado, con la dotación a la línea de cajas de un sofisticado sistema elevador de las cestas.