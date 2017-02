Conectando con el futuro

En STARTinnova hay un antes y un después. El "antes" de cuando se presenta a los estudiantes el programa y el "después", convertido en el momento en el que los jóvenes se convierten en participantes apadrinados por una empresa mentora.

Como en toda nueva relación hay una fase de presentación que consiste también en saber dónde está y a qué se dedica el mentor asignado. Eso es lo que le ha pasado al IES Foramontanos con la visita al Grupo Codelse. Ellos iban con una idea del panorama empresarial y han salido con otra visión tras conocer sus instalaciones.

Fermín García, Gerente del Grupo Codelse, les ha enseñado todo el edificio, literalmente. Desde la azotea hasta el sótano. El asombro generalizado iba "in crescendo". Cierto es que no podía ser de otra manera. Las instalaciones, que se ubican en el polígono de Viernóles, en Tanos, son totalmente nuevas. Nadie espera que se vaya a encontrar un perfil así de entorno de trabajo, fuera de una gran ciudad de cuyos ecos nos llegue su actividad a través de noticias y reportajes. Pero no, a Cantabria también han llegado la inspiración del nuevo modelo de empresa del cada vez más cercano presente y menos lejano futuro.

Los trabajadores de Codelse, una plantilla formada por un equipo de 40 personas, cuentan no sólo con un "office" donde comer, aunque también dicho sea de paso no es uno cualquiera porque no todos incluyen en su mobiliario hasta un sofá, sino que disponen de una guardería totalmente equipada a la espera de niños y niñas, un gimnasio totalmente accesible para los trabajadores y, lo más sorprendente, una piscina que para más señas está en la azotea, convertida en una zona verde ocio y relax con espectaculares vistas.

Unas instalaciones de lo más completas y mejor equipadas que presumen de unos modernos accesos externos e internos dotados de un sofisticado sistema de seguridad, como no podía ser de otra manera. Estas instalaciones son la mejor carta de presentación de una empresa dedicada al diseño, instalación y mantenimiento de todo tipo de sistemas de seguridad (contra robo-intrusión, detección y extinción de incendios, control de accesos, sistemas anti-hurto), telecomunicaciones (telefonía, telefonía IP, sistemas WI-FI, WIMAX y preWIMAX, redes de cable estructurado, fibra óptica, megafonía y sonorización, TDT y TDT satélite), informática (hardware y software), TIC (sistemas audiovisuales y de videoconferencia, telecentros, Aulas Digitales Interactivas), climatización (ventilación y climatización tanto de pequeños locales como de grandes superficies), electricidad (iluminación y baja tensión), diseño, fabricación y montaje de museografías, certificación energética y análisis de patologías estructurales de edificios, etc. En resumidas cuentas, el Grupo Codelse trabaja para ofrecer soluciones integrales a todo tipo de clientes desde particulares, comercios o empresas.

Nueva apuesta

Fermín García les insiste en la importancia de la formación y de seguir las últimas novedades "siempre hay que estar atento a las nuevas tendencias tecnologícas en cualquier ámbito pero más si es nuestro caso, ya que nos dedicamos a la tecnología". La empresa, como no podía ser de otra manera, proyecta una imagen totalmente innovadora hasta el punto de mostrar a los estudiantes una novedosa línea de producción de envases conserveros que realizan ellos mismos para la firma de alta gama, Dimantia, producto del Cantábrico, que opera en el mismo polígono.

García les muestra la fabricación del envase realizado en KRION y fabricado con materiales 100% reciclables siendo, además de reutilizable, antibacteriano y sin aditivos. Incluye una membrana protectora de aluminio termosellada que protege el producto y garantiza su óptima conservación. Dimantia, en colaboración con la Universidad de Cantabria certifica mediante análisis de ADN que su anchoa solamente procede del Mar Cantábrico, siendo esta pesca la mejor valorada por su calidad y fisionomía. Ésta se realiza en el caladero FAO27 del Cantábrico en los meses de primavera. El producto destaca no sólo por su calidad sino por su elegante estructura protectora exterior presentada con un estético acabado de madera procedente de bosques gestionados de manera sostenible.

García insiste en el mensaje "tenéis que creer que el planeta es sostenible, y trabajar desde ya para cuidar la herencia que vais a dejar a las generaciones venideras". El grupo de estudiantes está maravillado con la visita. La toma de contacto no ha podido ser más placentera. Concluyen su encuentro con el principio de otro, uno ya de trabajo en la sala de reuniones. En su agenda de trabajo ambas partes tienen una cita marcada: sacar adelante un buen proyecto en STARTinnova.