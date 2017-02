Conexión empresarial de premio

Que duda cabe que la mejor parte, tras el buen sabor de boca que deja participar en unprograma como STARTinnova, es resultar vencedor. Obtener un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo es una sensación ya de por sí indescriptible pero si además uno resulta doblemente premiado, la alegría es inmensa.

El IES Miguel Herrero Pereda de Torrelavega es la personificación de esta emoción. En la anterior convocatoria del programa resultaron ganadores en la categoría del Proyecto STARTinnova 2015-2016 más valorado por los mentores con "Safe Zebra", un paso de peatones inteligente con un sensor de movimiento y luz LED, ideado por el Grupo Tecnoclaus compuesto por: Iván Sánchez Calderón, Jorge Fernández Liaño y, Joel Rutzki Castro, apoyados por sus tutores, Juan Carlos Pérez Rubiera, Marián Larrauri y Mª Dolores Vega así como el e2, Román Martín, y SIEC, su empresa mentora.

Además, en la anterior convocatoria de STARTinnova se entregó por primera vez la "Mención Acefam", un reconocimiento otorgado por parte de la Asociación Cántabra de la Empresa Familiar a uno de los diez proyectos presentados, con independencia de haber podido resultar premiado o no en alguna otra categoría. El instituto recibió la mención, resultando así doblemente galardonado en la anterior edición.

Recientemente Acefam organizó una visita a las instalaciones de la fábrica de pasta alimentaria que el Grupo Siro tiene en Venta de Baños (Palencia) con el objetivo de que los alumnos ganadores de su mención de honor conocieran de primera mano el modelo de negocio que ha llevado al éxito a esta empresa familiar. Los jóvenes recorrieron el interior de la fábrica para ver el proceso productivo de sus pastas alimenticias, que sigue los últimos avances tecnológicos.

Los laureados estudiantes estuvieron acompañados durante la visita por José Eugenio de la Fuente, director de Contratación de SIEC, que destacó "el hecho de que jóvenes de segundo de Bachillerato realicen este tipo de visitas y conozcan el funcionamiento de empresas reales es algo muy útil porque les aporta una visión a largo plazo y reduce el miedo a la vida y a emprender". Además, subrayó que "el ejemplo de casos empresariales muestra a los adolescentes que la receta del éxito consiste en: trabajo, innovación y disciplina, aportándoles una dosis de realidad y de motivación para la consecución de sus objetivos, en un momento en el que están a punto de decidir hacia dónde encaminar su futuro". En este mismo sentido, la profesora Marián Larrauri hizo hincapié en "lo enriquecedor de la experiencia, tanto de la visita a la fábrica, como de la participación en STARTInnova, ya que los alumnos tienen así acceso a un tipo de conocimientos que no se desarrollan con las asignaturas convencionales y contribuyen a sembrar iniciativa en los estudiantes, algo positivo, la desarrollen en un futuro, creando su propio negocio, o no". Para los estudiantes, se trata de una experiencia que da a conocer el mundo de la empresa y abre posibilidades en la mente. "Antes de participar en STARTinnova ni me planteaba crear mi propia empresa, sólo se me ocurrían opciones para trabajar como empleado", algo que ha cambiado ya en la mente de Joel Ratzky, uno de los estudiantes galardonados, a pesar de no tener claro aún por qué tipo de formación optará el año que viene, cuando termine el Bachillerato.

Trayectoría del Grupo Siro

En el presente ejercicio se encuentra inmerso en la celebración de su 25 aniversario. Fue constituido en 1991 con la compra de Galletas Siro a Danone y, desde entonces, ha llevado a cabo una estrategia de adquisición de más empresas de grupos familiares y multinacionales y de diversificación. De este modo, ha desarrollado su capacidad de adaptación, lo que le ha permitido sostener un crecimiento continuado que le ha llevado de la producción de galletas a disponer de seis unidades de negocio con más de 300 productos en el mercado, un centro de valoración de residuos alimenticios, Subproducto Tuero, y un centro de I+D+i, I+dea. A día de hoy es uno de los principales productores nacionales de pastelería y pan de molde, y los segundos en los negocios de galletas, bollería, cereales y pasta. Además, mantiene con Mercadona un acuerdo de interproveedor desde 1998 como fabricante de la marca Hacendado, en los negocios de galletas, pasta, pan de molde, bollería y cereales.

Con esta visita los jóvenes han conectado aún más, si cabe, con su lado empresarial.