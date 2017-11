Potenciar la cultura emprendedora Tutores 'e2' en una sesión formativa en las instalaciones del Centro Internacional Santander Emprendimiento. / :CISE Para realizar cambios en la sociedad se necesitan personas emprendedoras con iniciativa, creatividad y talento MARTA GUTIÉRREZ R. Miércoles, 8 noviembre 2017, 13:44

El programa STARTinnova representa para CISE su primera pieza, clave por tanto, en el encadenamiento de acciones establecidas para potenciar una cultura emprendedora en Cantabria. CISE aporta el nexo entre los estudiantes universitarios de la Universidad de Cantabria y los participantes de los institutos. Asimismo suma su experiencia en gestión de programas de formación innovadores ofreciendo sesiones intensivas y especializadas en emprendimiento para que los estudiantes universitarios, los empresarios voluntarios y los profesores-tutores de los centros alineen sus capacidades para ejercer sus funciones de apoyo y mentorización en el marco del programa STARTinnova.

Los estudiantes de la universidad que ya han participado previamente en alguno de los programas en entrenamiento emprendedor de CISE, como «'e2': estudiante por emprendedor», Santander YUZZ o el Máster en Emprendimiento, asumen en STARTinnova el rol de estudiante ecuadrado 'e2', particularidad y diferencia fundamental respecto al programa STARTinnova en el resto de comunidades. Estos estudiantes cuentan con habilidades y conocimientos que les capacitan para apoyar a los grupos de jóvenes que participan en STARTinnova, convirtiéndose así en un adjunto al tutor establecido por el centro educativo, un apoyo al mentor empresarial con capacidades para simular su papel de transferir experiencia al equipo y se un asesor de gran proximidad para los estudiantes participantes.

Los profesores de los centros y los tutores e2 junto a los empresarios reciben formación en metodologías ágiles en talleres de comunicación, modelos de negocio, finanzas, creatividad e innovación. Los conocimientos extraídos de estas sesiones servirán para guiar a los estudiantes de los institutos y apoyarles durante todo el recorrido del Programa STARTinnova, particularmente en su aprovechamiento de la plataforma formativa y el desarrollo de la idea de negocio.

Unir estudiantes de instituto, FP y bachiller, con los de universidad, y todos ellos con profesores y empresarios en torno a un programa de entrenamiento en los procesos emprendedores, genera trama emprendedora y potencia la capacidad innovadora de la sociedad para afrontar sus retos. Todo ello hace de STARTinnova un programa referencial para la sociedad de Cantabria y ejemplariza la labor de CISE como centro de referencia para el fomento del espíritu emprendedor, la generación de startups y el apoyo a la innovación empresarial.

CISE nació hace cinco años del acuerdo de Banco Santander, Universidad de Cantabria y Gobierno de Cantabria, tres instituciones relevantes que comparten un fuerte compromiso por el desarrollo y el progreso de la sociedad basado en el conocimiento.

CISE trabaja desde el convencimiento de que para realizar cambios en la sociedad se necesitan personas emprendedoras con iniciativa, creatividad, talento e ilusión, capaces de potenciar las capacidades innovadoras de la estructura productiva y con ello contribuir al progreso económico y social.

El programa e2: estudiante x emprendedor es uno de los proyectos más ilusionantes de CISE, que comenzó en la Universidad de Cantabria y ya se ha exportado a centros de Formación Profesional y a otras Comunidades Autónomas. A través de una metodología de formación en cascada, el e2 crea grupos multidisciplinares integrados por un alumno que tutoriza a otros cuatro compañeros y que cuentan con el apoyo de un empresario-mentor formado junto a los jóvenes, a los que asesora en el desarrollo de sus ideas de negocio.

La labor de CISE no se centra en exclusiva en Cantabria sino que se multiplica en redes nacionales e internacionales coordinadas desde su sede en Santander. Se potencia el apoyo a los procesos emprendedores de más de 1.000 jóvenes cada año en el programa Explorer, antes Santander YUZZ, que brinda asesoramiento y formación a jóvenes de entre 18 y 31 años que quieren desarrollar una idea innovadora. El programa pone a disposición de los participantes más de 50 centros de trabajo con infraestructura y equipamiento distribuidos por toda España, Argentina y Portugal, tutorías y el apoyo de una amplia red de expertos. Explorer premia a los mejores proyectos de cada centro. Por último, el Máster en Emprendimiento centra el aprendizaje de los estudiantes en sus propias experiencias personales y basa su programa formativo en la metodología Learning by Doing, lo que favorece el desarrollo de la creatividad, la negociación y el networking.

En base a estas experiencias, CISE aporta los conocimientos y el talento de los jóvenes e2, máster o YUZZers al programa STARTinnova del Grupo Vocento impulsado en Cantabria por El Diario Montañés. Un programa de estas características se convierte en un apoyo fundamental para el desarrollo de proyectos entre jóvenes.