Dar los datos personales en internet puede ser muy beneficioso si sabemos cómo

Martes, 20 marzo 2018

¿Es seguro rellenar este formulario para participar en un sorteo? ¿Por qué me piden tanta información? ¿Qué van a hacer con mis datos? Muchos usuarios no están seguros de ofrecer sus datos en Internet por miedo a perder el carácter de confidencialidad, o bien por el ‘pirateo’ que temen que se haga con ellos. Empresas como la recomendadora tecnológica adaptada al usuario, ysi…, tranquilizan a los internautas demostrando no solo que están protegidos ante la ley, sino que puede ser muy beneficioso como usuario para mejorar sus comportamientos de compra y sus experiencias de uso del servicio.

El mundo de los negocios cambió drásticamente con la aparición de internet. Nació una nueva forma de comunicación entre el cliente y la empresa, más directa y recíproca. Al mismo tiempo, se convirtió en un nuevo canal para efectuar todo tipo de gestiones económicas y de infraestructura logística. Incluso hay entidades que existen gracias a la Red.

Sin embargo, a pesar de que prácticamente cualquier movimiento empresarial se hace a través del ciberespacio, los usuarios mantienen su escepticismo a la hora de dar sus datos personales al registrarse en una web o una aplicación móvil.

Un miedo que las compañías consideran que es lógico, ya que hay quien utiliza estos datos recabados para todo tipo de estafas, así como la venta o cesión de datos y el envío de publicidad no deseada. De ahí que desde la plataforma online ysi.., expertos en recomendaciones de paquetes de telefonía, operadores, plataformas de televisión, Internet…, se aplaude el nuevo Reglamento General de Protección de Datos porque otorga a los usuarios un mayor control sobre quién usa sus datos y el modo de hacerlo. Además, ofrece a todo el mundo la posibilidad de darle validez a las empresas que usan datos personales de manera adecuada y fehaciente para ayudar a la gente… y a penalizar al resto.

Con un correcto uso de los datos, las firmas realmente interesadas en servir al consumidor segmentan sus gustos y aficiones, mostrándoles la información que puede ser de su interés, evitando así invadir su privacidad con publicidad irrelevante.

De todos modos, si en algún momento el internauta quiere dejar de recibir notificaciones, tiene la potestad de modificar o eliminar sus datos, sin tener por qué dar explicaciones. De hecho, si considera que se ha hecho un uso fraudulento de los mismos, está en su derecho de ponerlo en conocimiento del organismo competente para que se sancione al infractor.

Eso sí, es fundamental que se registren únicamente en lugares seguros para estar siempre amparados por la Ley vigente en lo referente a Protección de Datos.