El Mobile World Congress espera 108.000 asistentes, la misma cifra que el año pasado El CEO del GSMA, John Hoffman. / Efe El mayor congreso de tecnología móvil se celebrará del 26 de febrero al 1 de marzo en Barcelona, contará con más de 2.300 expositores y tendrá un impacto económico de 471 millones de euros INNOVA+ Madrid Miércoles, 31 enero 2018, 20:27

El Mobile World Congress (MWC), que se celebrará del 26 de febrero al 1 de marzo en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, espera recibir alrededor de unos 108.000 asistentes en la edición de 2018, la misma afluencia obtenida durante la edición del año pasado, procedentes de alrededor 200 países.

El consejero delegado de GSMA -la asociación que agrupa la industria móvil y que impulsa el evento-, John Hoffman, ha explicado en rueda de prensa que esta decimotercera edición en Barcelona contará con más de 2.300 expositores y más de 170 delegaciones internacionales, y calcula un impacto económico de 471 millones de euros y 13.000 empleos temporales.

El Congreso de Móviles pondrá el acento este año en el futuro que se está dibujando gracias a la interrelación entre el 5G, internet de las cosas y la inteligencia artificial.

El responsable de mercadotecnia de GSMA, Michael O'Hara, ha explicado que en esta edición los ponentes no serán tan conocidos como lo fueron en ediciones pasadas, que contaron con la presencia del fundador de Facebook y el consejero delegado de Netflix, pero tendrán un "mejor impacto" en analizar en profundidad las innovaciones que afectan el sector tecnológico y, en especial, el del móvil, como la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial o el consumidor digital.

Requiere un clima «estable» en Barcelona

O'Hara ha reiterado que se requiere un clima "estable y seguro" para la celebración del MWC 2018. "GSMA no es una organización política. Yo y John -el consejero delegado de GSMA, John Hoffman- no somos políticos. Somos una organización empresarial y como tal necesitamos asegurar que tenemos un clima estable y seguro para ofrecer un evento con alrededor de 108.000 asistentes", ha explicado O'Hara en rueda de prensa.

El responsable ha recalcado que trabajan conjuntamente con las autoridades barcelonesas, catalanas y españolas para garantizar que esta edición del MWC se celebra en el lugar adecuado y ha agregado que también lo están haciendo para asegurar la celebración de las ferias que por contrato van a tener lugar en la capital catalana hasta el 2023 "y más adelante".