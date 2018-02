Atraer, convertir, cerrar y deleitar, las cuatro fases para aplicar el ‘Inbound Marketing’ Ángel Martín, ayer, minutos antes de su ponencia. / Roberto Ruiz Ángel Martín, jefe de proyectos web en El Diario Montañés MADA MARTÍNEZ Domingo, 18 febrero 2018, 10:33

Ángel Martín inauguró la jornada con la charla ‘Inbound marketing: el poder de atracción de tus contenidos’. Es una estrategia poco invasiva, a corto y medio plazo, basada en contenidos y atención al cliente, rentable −la inversión es relativamente pequeña−, que aporta «valor» y «confianza» a usuarios y empresa.

¿Cómo hacer ‘Inbound marketing’? Martín planteó una metodología que tiene cuatro fases. La primera es de ‘atracción’, de enganchar a los usuarios. ¿Cómo hacerlo? Con contenidos. «Es la fase», explicó Martín, «en la que los usuarios pasan de ser desconocidos a ser una ‘cookie’». Para ello, la web, sus contenidos tienen que ser visibles, accesibles, que Google los tenga en cuenta. Además, la distribución de contenidos, más allá de que Google los indexe, necesitan «algo de gasolina», por ejemplo, el análisis de la procedencia del tráfico de usuarios: redes sociales, Linkedin, búsqueda directa.

La segunda fase es de conversión, el usuario deja de ser una ‘cookie’ y adquiere nombre y apellidos. Las visitas, señaló Martín, se convierten «en alguien a quien yo me pueda dirigir». Para ello, es preciso recoger la información de contacto. ¿Cómo? A través de CTA, formularios, etc.

La fase de cierre es cuando se logra la venta, el usuario es ya cliente. Aquí se pone en marcha todo el proceso de ‘Inbound marketing’. Y, finalmente, llega la fase del deleite. «Si ya has conseguido un cliente no te olvides de él, puede necesitar cosas de ti, tienes que darle contenido». ¿Cómo hacerlo? Preguntando a la gente, indicó Martín, con herramientas como ‘Gravity forms’ o ‘Buzzsumo’. Martín también llamó la atención sobre la necesidad de análisis: «Si no mides lo que haces es como si no hicieras más».