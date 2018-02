Controlar la frustración es la clave en el proceso de ‘experiencia de usuario’

La automatización permite a la compañía «reaccionar» cuando el usuario necesita una respuesta

santander. Carmen Soler, ingeniera de Telecomunicaciones y directora general de Interdigital.es, resumía de este modo qué intentó transmitir ayer en el taller dedicado al ‘Marketing automation’, una modalidad basada en la automatización de las acciones. «Lo que hemos intentado es ver ejemplos prácticos de cómo funciona la herramienta de ‘Mautic’, una herramienta de ‘marketing automation’. Hemos llevado a cabo la creación de un contacto, o la creación de un formulario para captar los datos de las personas que van visitando las páginas web, porque el objetivo del ‘marketing automation’ es que quien visita mi página web llegue a ser alguien de quien conozca su nombre y apellidos, a quien pueda identificar. Y hemos visto entonces cómo transformar las visitas de una web en usuarios a los que dirigirte».

Una vez estos usuarion han sido identificados −se dispone de su nombre, su correo electrónico−, el siguiente paso que se vio ayer en el taller fue el de la creación de campañas, un paso que los alumnos aprendieron a manejar bajo la supervisión de Soler. La automatización es la clave de estas modalidad de mercadotecnia. ¿Qué aporta? Soler explica que su mayor valor es que permite a las compañías «enviar mensajes personalizados de forma automática, mensajes que antes no seríamos capaces. de generar, era imposible. Lo que me interesa es que, en un momento en el que un usuario hacer algo, yo pueda reaccionar, generar una respuesta. Si esa respuesta fuera manual no sería posible» por el volumen de actividad que registran muchas webs, «sería imposible hacer un seguimiento de todo lo que ocurre en la web».

Carmen Soler fue la encargada de abrir las conferencias de la presente edición del Santander Social Weekend hablando, de nuevo, de la ‘Mejora la comunicación y las ventas con Marketing Automation’.