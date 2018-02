«Queréis montar una startup, pues salid a la calle y preguntad a la gente lo que necesita» Inge Sáez, en Santander Social Weekend este domingo. / Daniel Pedriza Consuelo Verdú y Aday Guerra inauguran la mañana de talleres en el Santander Social Weekend JOSÉ CARLOS ROJO Santander Domingo, 18 febrero 2018, 13:45

No existe un ingrediente secreto para garantizar el éxito comercial. Nadie puede asegurar que una idea, o un producto, vaya a funcionar, «pero si adoptamos el procedimiento científico, será más fácil acertar», han asegurado esta mañana Consuelo Verdú y Aday Guera en el primer taller del último día del Santander Social Weekend.

En la práctica, la actividad se ha centrado en aplicar toda la teoría expuesta en la ponencia de ayer en el hotel Santemar. «No podemos lanzarnos a lo loco. Nadie puede sacar un producto a la calle sin seguir un proceso lógico».

No habrá venta si no satisface una necesidad, y para eso también es crucial definir el público objetivo. Los asistentes al taller, unos 30, se reunieron en grupos para diseñar un modelo de negocio. Hubo varios supuestos: ancianos con necesidades de socializacion y dificultades de movilidad, estudiantes con déficit formativo, profesionales con escasez de oferta de ocio, etc. «Vosotros podéis pensar algo pero en todo caso habría que salir a la calle, preguntar a toda esa gente si realmente tiene esa necesidad».

Solo si es así, podría ponerse en marcha la idea. «Habría que pensar en las posibilidades de dar solución al problema, y con esto iríamos diseñando el modelo de startup», concretaron ambos ponentes, que se sirvieron de las pantallas y de grandes esquemas en papel para ir definiendo los proyectos de cada grupo.

Una vez 'cocinadas' las conclusiones, todavía habría que cubrir un paso más antes de lanzar el producto: «Preguntar a todo ese público objetivo si esta solución satisface su necesidad». «Solo así estaríamos preparados para lanzar el producto». Aunque aún con todo no conviene olvidar la advertencia final: «Tampoco esto garantiza el éxito, pero lo acerca», remarcaron los ponentes.

La velocidad es lo primero

Aleyda Solis volvió a repetir en otro de los talleres de la mañana las bondades de la herramienta AMP, ese código capaz de posicionar una página web en google para lograr una mayor velocidad de carga. «La velocidad es lo primero. Hablamos de texto, de imágenes y de vídeos... Todo», explicó en una de las citas más técnicas del día de hoy en el Santander Social Weekend.

Y en medio de esa amalgana de cifras y códigos que están detrás de cada página web desentrañó los errores más comunes en la programación de esta herramienta. «Cosas que no están bien hechas y que pueden dar al traste con la eficacia a la hora de que la información llegue a nuestro objetivo».

Las claves de UX (user experiencie)

Álvaro Paricio impartió uno de los talleres de la mañana dedicado a UX. «Las siglas UX (siglas en inglés de 'user experience’) tratan de definir un concepto global y un poco etéreo como es la experiencia de usuario». Paricio comenzó preguntando a los alumnos reunidos en el Hotel Santemar qué entendían por este concepto. Las respuestas de los asistentes se referían a una experiencia cómoda y con enganche, a «navegabilidad» y «usabilidad», a una web intuitiva, en la que todo el mundo pueda manejarse.

«Es lo que habéis comentado, pero esto va mucho más allá», indicó Paricio. Teniendo en cuenta las particularidades de cada canal -una app del móvil, una web móvil, etc.-, la experiencia de usuario es algo global, es un planteamiento transversal: cómo capta una marca al usuario, cómo le engancha para trasladarlo a cada canal, cómo es ls experiencia de compra en sí, cómo se produce la entrega si se trata de un producto, cómo se produce el descubrimiento del producto o servicio, cómo es mi experiencia en el momento de consumo, cómo es la experiencia posventa, el feedback... «Este taller que estamos comenzando también es una experiencia de usuario. Os he preguntado por vuestras expectativas, y ahora yo manejo esa información».

Gran parte del taller pivotó en torno al concepto de frustración. Controlar la frustración que pueda sentir el usuario en todo el proceso, indicó Paricio, es la clave. Hay muchos factores que pueden frustrar al usuario potencial: la jerarquía de la información en la página, una estructura de la web incorrecta, no adaptada al formato móvil, el hecho de que no pueda completar una búsqueda.

Patricio ilustró los matices de la experiencia de usuario con casos concretos como ‘Glovo’, una aplicación de entrega y recogida de productos inmediata, o ‘Cabify’, la empresa de transporte que, por ejemplo, ha puesto al descubierto que el sector del taxi «no se han preocupado demasiado por la experiencia de usuario».

El experto también se centró, además, en la estrategia que implica colocar al usuario en el centro del proceso de cualquier compañía.