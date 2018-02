«¿Queréis montar una startup? Pues salid a la calle y preguntad a la gente lo que necesita» Aday Guerra y Consuelo Verdú, ayer, en una pausa del Santander Social Weekend. / Daniel Pedriza Consuelo Verdú y Aday Guerra destripan el ‘método científico’ que «incrementa las posibilidades de éxito de una idea emprendedora» JOSÉ CARLOS ROJO Santander Lunes, 19 febrero 2018, 07:48

Si existiera un ingrediente secreto para garantizar el éxito empresarial, pocas firmas, o ninguna, cometerían errores. Pero lo cierto es que nadie puede asegurar el acierto de una idea emprendedora. Nadie puede garantizar, previo lanzamiento al mercado, que un nuevo producto un servicio vaya a funcionar.

«Solo existe una vía, el procedimiento científico. Si lo seguimos hasta sus últimas consecuencias, será más fácil acertar», aseguraron ayer Consuelo Verdú y Aday Guerra en uno de los primeros talleres de la mañana de una última jornada del Santander Social Weekend que estuvo enfocada hacia la práctica.

Toda la teoría que el día anterior se planteó en la charla ordinaria se trasladó a una suerte de código con pasos muy marcados. «No podemos lanzarnos a lo loco. Nadie puede sacar un producto a la calle sin seguir un proceso lógico. Y ese proceso lógico se parece mucho al modo en que se trabaja en los laboratorios de ciencia».

Primero es necesario identificar la necesidad. No habrá venta si el producto no satisface algo, si no llena un vacío, y para eso también es crucial definir el público objetivo. Fue la primera pregunta que se hicieron los asistentes al taller, unos treinta, que se reunieron en grupos para diseñar un modelo de negocio en todos sus pasos. Hubo varios supuestos contextos en los que podría encontrarse una oportunidad de negocio: movilidad, ocio, formación, etc. «Vosotros podéis pensar algo. Podéis diseñar un plan de negocio que os parecerá perfecto; pero si queréis acertar no os quedará más remedio que salir a la calle para preguntar a toda esa gente si realmente tiene ese déficit».

Sin necesidad no hay negocio

No existe otra manera de verificar que efectivamente existe una oportunidad de negocio. «Habría que pensar en las posibilidades de dar solución al problema, y con esto iríamos diseñando el modelo de startup», concretaron ambos ponentes, que se sirvieron de las pantallas y de grandes esquemas en papel para ir definiendo los proyectos de cada grupo. La participación fue clave para avivar el debate y alimentar la lluvia de ideas.

Una vez ‘cocinadas’ las conclusiones, todavía había que dar un paso más antes de lanzar el producto: «Preguntar a todo ese público objetivo si esta solución satisface su necesidad». «Sólo así estaríamos preparados para lanzar el producto». Aunque aún con todo no conviene olvidar la advertencia final: «Tampoco esto garantiza el éxito, pero lo acerca», remarcaron los ponentes.

Un mensaje que caló en un público que celebró especialmente la orientación eminentemente práctica del taller que sirvió para marcar un plan claro de acción. «Si hacemos las cosas de esta manera es mucho más probable que vayamos a acertar», explicó José Antonio Báez, uno de los asistentes. «Seguir paso a paso este método puede ayudar en el diseño de la idea, el desarrollo del producto y la verificación». «Nunca sabes a ciencia cierta si vas a acertar; pero por lo menos sigues un procedimiento que en cierto modo te acerca al éxito».

Los ponentes lo advirtieron:«Esto va a ir muy rápido. No os preocupéis si no os quedáis con todos los detalles. Sencillamente pensad en el concepto general de las cosas. Es mejor que os vayáis con una idea general para que luego, con más calma, podáis profundizar». Eso mismo sucedió, porque para muchos fue poco tiempo de práctica. «Al menos ha servido para estructurar las ideas».

«Y lo más importante es el feedback. Si no preguntas a la gente si realmente tiene un déficit que tú puedes llenar con un producto, no sabrás si realmente existe. Y si no preguntas después si tu producto satisface sus necesidades, tampoco podrás confirmar qué vas a vender. Hayas planeado lo que hayas planeado»», agregó.