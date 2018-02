«La transformación digital es un cambio de concepto cultural y de mentalidad» Álvaro Calabia y Álvaro Paricio, ayer, en el SSW. / Roberto Ruiz Álvaro Calabia y Álvaro Paricio exponen cómo este cambio va de cómo las empresas se adaptan a sus clientes y siguen de cerca su evolución M . MARTÍNEZ SANTANDER. Sábado, 17 febrero 2018, 07:54

'¿Cómo se forma un iceberg?' es el título de la ponencia sobre transformación digital que impartieron ayer Álvaro Paricio, experto en UX y producto, y Álvaro Calabia, responsable del área 'Front-end' en OLE, en la segunda jornada del Santander Social Weekend. Durante la charla, Paricio y Calabia se afanaron en explicar en qué consiste la 'transformación digital', qué implica, qué se necesita para afrontar ese cambio en una multinacional o en una panadería de barrio. «La transformación digital es un cambio de concepto cultural y de mentalidad, y, o nos subimos a este cambio, o nos vamos a diluir» como un iceberg en aguas cálidas, indicaron los ponentes.

¿Y qué no es transformación digital y ? No es, enumeró Álvaro Paricio, cosas como querer «informatizar» los procesos diarios de una empresa, o, por ejemplo, disponer de una gran aplicación para que los trabajadores estén conectados, o tener un ejército de drones. «Para nosotros es una transformación cultural: cómo las empresas nos adaptamos a los consumidores y a su evolución».

La conferencia iba de transformación digital y de icebergs. Para emprender, «para ser un iceberg que decide desprenderse del glaciar», indicaron Paricio y Calabia, el primer paso será el de «analizarnos a nosotros mismos y conocer quién es nuestra competencia» y el contexto en el que me voy a mover. El mercado y el contexto cambian, se transforman con relativa velocidad, y hay que saber encarar el cambios, ser competitivo. En este sentido, Paricio o Calabia hablaron de factores que, como la inmediatez, precisan de planteamiento y anticipación. «Cada vez necesitamos las cosas más rápido, tener un conocimiento más real e inmediato de las cosas. Es un factor clave, es la manera en que la consumimos las cosas», indicó Calabia. Su compañero matizó que, además, la inmediatez no es necesariamente sinónimo de mala calidad, sino que apunta a los tiempos de consumo, a que algo sea instantáneo o que su 'time to market' sea más corto que el del un competidor.

«Implica un cambio cultural porque es la necesidad de evolucionar al ritmo que lo hace la sociedad»

Otro factor es la intangibilidad: lo que se consume no tiene por qué ser un objeto físico, no tiene por qué palparse, sino que pueden ser servicios o productos que no son tangibles. A veces, «es difícil pagar» por algo que no se ve, que no se toca. Para paliar esto, para generar confianza, es preciso ofrecer información instantánea y concreta al consumidor. «Y es muy importante mejorar la experiencia de cliente», indicó Paricio, «al menos que tengamos la sensación de que podemos elegir, como cuando votamos».

Información y cambio

¿Y cómo lograr este cambio de paradigma interno en las compañías? La receta, indicó Paricio, incluye acuerdo, diálogo, metodologías ágiles, organización, participación. «Es importante que de manera constante nos comuniquemos entre todos a donde queremos ir».

La información vuelve a ser clave, no hay que ofrecerla «segmentada», ya que «la realidad es que si queremos ser ágiles y flexibles y no ser unos monstruos estáticos y derretirnos necesitamos que todos los miembros estemos alineados», señaló Calabia.

La ponencia de ambos expertos digitales giró en torno a la manera de acotar el concepto de transformación digital. Los ponentes insistieron en que, lejos de grandes aplicaciones, el cambio pasa por conocerse como empresa, como emprendedor, y por «un cambio cultural, porque es la necesidad de evolucionar al ritmo en que lo hace la sociedad, es la capacidad de ser ágil, de probar las cosas, de obtener la mayor cantidad de información y emplear la tecnología para hacer evolucionar mi empresa. Y si no evolucionamos nos acabaremos disolviendo».