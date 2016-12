La Guardia Civil busca a una menor de Polanco desaparecida desde el martes

La Guardia Civil está buscando a una joven de 15 años que el martes por la tarde salió de su casa, situada en la localidad de Mar (Polanco), y ya no regresó. Se trata de Jone García Matabuena, de la que sus padres no saben nada desde las 15.15 del martes. Es una chica muy delgada (pesa 48 kilos), que mide 1,68, morena, tiene el pelo largo y los ojos grandes. En el momento de su desaparición no llevaba teléfono móvil.

La familia de la menor llamó al instituto armado para comunicar que no sabía nada de ella y la investigación se puso en marcha el mismo día, incluido el rastreo de la zona y otras pesquisas, sin que hasta el momento haya dado ningún resultado.

El miércoles por la mañana sus padres interponían la denuncia en el cuartel de su municipio, aunque ya desde la noche anterior la alerta de su desaparición había sido difundida por las redes sociales.

La búsqueda se centró en un primer momento en Miengo y los alrededores, porque hubo dos testigos que dijeron haberla visto por allí. Se ha peinado la zona de las canteras de Cuchía, aunque no se descarta que pudiera haberse desplazado a otros puntos como Torrelavega o Santander.

Los padres de la joven piden a los que tengan alguna pista de su paradero que se pongan en contacto con el 062 (Guardia Civil) o el 112.