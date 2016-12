La Fundación Asilo inaugura la nueva residencia con 90 apartamentos tutelados y centro de día

Torrelavega vio este jueves como la obra más importante de la ciudad en los últimos años, con una inversión que ronda los 15,5 millones de euros, ya es realidad. La Fundación Asilo, entidad convertida en un símbolo de la ciudad, abrió las puertas de la nueva residencia, un complejo que incluye 90 apartamentos tutelados, un centro de día y los talleres ocupacionales. Aunque los residentes y beneficiarios del complejo residencial no ocuparán el edificio hasta la próxima primavera, el presidente de la Fundación, Luis López Ormazábal, destacó que se trata de «un hogar» que permitirá dar continuidad a la actividad de la entidad que, en la actualidad, presta atención integral a 443 personas, así como a otras derivadas por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass). «Fue un sueño pero al despertar, abrimos los ojos y vimos que esto era realidad», dijo.

El presidente de la Fundación recordó que esta nueva residencia ha sido posible tras una inversión de 15,5 millones de euros, de los que 1.427.400 euros han sido aportados por el Ministerio de Fomento y 713.700 euros, por el Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. Con estas ayudas se pudo comprar los terrenos (4 millones de euros), además de 10 millones que han costado las obras y cerca de 1,5 millones de euros que se han destinado para mobiliario.

López Ormazábal, que estuvo acompañado por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, la vicepresidenta y consejera de Política Social, Eva Díaz Tezanos, el delegado del Gobierno, Samuel Ruiz y la presidenta del Parlamento, Dolores Gorostiaga, entre otras autoridades, incluido el subdirector de Políticas de Ayuda a la Vivienda del Ministerio de Fomento, Anselmo Menéndez, señaló que le gustaría convertir este día en «un día de acción de gracias», para agradecer a «todos» los que han hecho posible la construcción de esta residencia. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, afirmó que el nuevo centro residencial Fernando Arce para personas con discapacidad, es un ejemplo de lo que debe ser la atención a mayores y dependientes. El presidente aseguró que los esfuerzos para mantener el estado del bienestar y la atención a las personas con dependencia son «imprescindibles» y ha consideró «muy recomendable» la visita a la Fundación Asilo de Torrelavega, ya que permite comprobar que ofrece «hogar y cariño» a muchas familias. «Cuando vienes aquí sales siendo mejor persona», apuntó el presidente. En este sentido puso de relieve la vocación de los profesionales que trabajan en el centro (468 empleados), ya que es «un plus a la labor asistencial que realiza la Fundación Asilo y que luego percibe el usuario».

La vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social resaltó que, desde la aprobación de la Ley de Dependencia hace diez años, el Ejecutivo y la Fundación Asilo han caminado de la mano para impulsar los cambios necesarios en la organización, en los recursos y en las prácticas profesionales que han contribuido a que las personas con discapacidad «tengan una vida digna».

La responsable de Política Social indicó que la Fundación Asilo «puede seguir contando con el Gobierno de Cantabria», que aporta 5,5 millones de euros anuales a la labor social de esta entidad, a través de un «contrato social» del que dijo «nos sentimos muy orgullosos. Asimismo, se refirió al momento «especial y esperado» de la inauguración del Centro Fernando Arce, un «gran ejemplo» de un «esfuerzo colectivo y no exento de dificultades, que ha ido creciendo gracias a la imaginación, a la solidaridad y al compromiso de la administración, de la Fundación y de sus profesionales».

El subdirector general de Políticas y Ayudas a la Vivienda del Ministerio de Fomento, Anselmo Menéndez, quien disculpó la ausencia del ministro Íñigo de la Serna, habló de la residencia como «un ejemplo de los beneficios que puede obtener la ciudadanía de la colaboración público-privada».

Por su parte, el alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero, aseguró que es «un día importante» para la ciudad y que la puesta en marcha de este edificio residencial es «una realidad palpable y un sueño hecho realidad», que mejorará la vida de «muchas» personas y sus familias, ya que éstas han jugado un papel «protagonista» en la obtención de recursos para sus hijos.

"Enfado" del PP

Al acto de inauguración también asistieron el obispo de la Diócesis de Santander, Manuel Sánchez Monge, encargado de bendecir el nuevo edificio; y el expresidente del Ejecutivo cántabro, Ignacio Diego, entre otros. Durante su intervención, Revilla hizo referencia a los orígenes del proyecto y a la adquisición de los terrenos, matizando que "no fue él" quien vendió la finca a la Fundación Asilo. "Me acabó de enterar de que la Fundación pagó al Gobierno de Cantabria cuatro millones. Esa historia no es de mi época", explicó. Este comentario molestó a los representantes del PP presentes, entre ellos al expresidente de Cantabria y líder de los populares en la región, Ignacio Diego, y al diputado y exconsejero de Obras Públicas, Francisco Rodríguez. Tras el acto representantes del PP indicaron que la fórmula con la que el Gobierno PRC-PSOE pretendía que se llevase a cabo este proyecto suponía un coste mayor para la Fundación que la que finalmente se llevó a cabo en la etapa del PP en el Ejecutivo.

Lo que planteaban hacer regionalistas y socialistas era entregar a la Fundación Asilo la finca con la residencia ya ejecutada con un coste en el que ambas partes no coinciden, por lo que el Gobierno de Ignacio Diego vendió los terrenos por 4,2 millones de euros. El enfado en las filas del PP se hizo evidente cuando, en un receso tras los discursos, el presidente de los populares se dirigió a Luis López Ormazábal para aclarar la situación, conversación a la que se unió el exconsejero de Obras Públicas, Francisco Rodríguez.