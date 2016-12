"Los empleos de la nueva superficie saldrán del cierre del comercio local"

Para este hombre, antes presidente de apemeca y por lo que leo ahora de una tal fediscom lo importante es hablar, hablar y hablar y si es con una foto mejor que mejor. En Torrelavega de lo que si nos acordamos es de la difunta Torrelavega escaparate urbano, bien regada de dinero publico y que trajo maravillosas inversiones como desfiles de moda, meriendas gratis etc etc. Eso si fotos tuvimos cientos de ellas, sobre todo con amigos del pp.

Vecino Rincón para usted vale el refrán "acercar el ascua a mí sardina" en realidad lo que esta en crisis es el modelo de ciudad, llena de bajos comerciales, este es un modelo que ya existia en la Grecia clásica, muchas personas han invertido en la compra de bajos comerciales, y ahora ven que no tienen salida ¿ no valen para ocuparlos como viviendas, garajes, etc? hagasé una reglamentación al respecto, pero por favor no siga arrimando el ascua que ya huele a chamusquina.

Torrelavega necesita que la cuidemos para que sea un sitio agladable para vivir, no un horno microondas.