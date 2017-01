La suspensión de la Feria de Día termina en los tribunales

La suspensión de la Feria de Día de Torrelavega el pasado mes de agosto, un día antes de comenzar las fiestas patronales, va a terminar en los tribunales. El Ayuntamiento ha decidido acudir a la vía judicial para reclamar a la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC) el pago de los gastos (11.000 euros). Así lo confirmó el alcalde a preguntas de la oposición en el último pleno de la Corporación. «Una vez comprobado que no se ha efectuado el pago, hemos pasado al servicio contencioso la reclamación de esas cantidades», señaló José Manuel Cruz Viadero.

Las diferencias respecto a la instalación de las populares casetas inició una ‘guerra’ entre ambas partes que volvió a ponerse de manifiesto recientemente, con motivo de la aprobación de una nueva ordenanza reguladora de las terrazas. Los hosteleros denunciaron, una vez más, maltrato por parte del Consistorio y llegaron a recoger firmas y anunciar movilizaciones.

Torrelavega festejó a La Patrona, pero la polémica por la suspensión de la Feria de Día no se detuvo. Cruz Viadero achacó lo sucedido a la actitud«un poco clasista» de algunos caseteros, que «no les gustaba la idea» de compartir espacio con el público que iba a acudir a los conciertos de La Llama. Según el regidor socialista, esa fue la verdadera razón de la suspensión y no «la económica». «Esta es una ciudad acogedora y, lo siento, los clasistas no son queridos en Torrelavega», afirmó el alcalde.

Competencia desleal

La AEHC, organizadora del evento, anunció la suspensión del mismo un día antes del chupinazo de las fiestas y de que abriesen al público las 10 casetas de pinchos instaladas en la Plaza de la Llama. El presidente del colectivo, Ángel Cuevas, acusó al Ayuntamiento de haberse «cargado» la Feria de Día tras autorizar la instalación de una barra de bar en los conciertos que se iban a celebrar el fin de semana siguiente en la misma plaza, lo que los hosteleros interpretaron como una competencia desleal.

Tras el incumplimiento del convenio, Cruz Viadero anunció que el Ayuntamiento no se se iba a «quedar parado» y, además de ordenar la retirada de las casetas, reclamó el pago de 11.000 euros en concepto de gastos, cantidad que la AEHC no ha abonado al Consistorio. De cara a las fiestas de este año, Cruz Viadero ha anunciado que se cambiará la forma de organizar el evento.