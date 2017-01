ACPT busca autoinculpaciones para no dejar solo a su concejal Iván Martínez

Arropar a Iván Martínez. Esa es la intención de ACPT. La formación asamblearia torrelaveguense ha visto como su concejal ha sido el único inculpado por la ocupación de una finca privada, que se encontraba en estado de abandono, para convertirla en un espacio público denominado 'Espacio Argumosa'. La sentencia, que aún no es firme y que será recurrida por la formación, fue demoledora. Condena a Martínez a la máxima pena por un delito leve de usurpación, que entre multas e imndenizaciones supera los 5.000 euros. Además, deberá restituir el solar a su estado anterior. Este miércoles ACPT ha lanzado una campaña para que todos los que quieran puedan inculparse "y demostrar que no solo fue Iván, sino que fuimos muchos los que estuvimos aquel día no solo de forma presencial".

La formación política considera que, todas las decisiones que desembocaron el pasado 5 de septiembre en la limpieza de más de seis toneladas de basura del citado solar, se tomaron "de forma asamblearia". "Allí decidimos entre todas y todos y limpiamos todas y todos", afirman en su página web. Para ello han creado este documento de autoinculpación que se puede descargar y entregar rellenado a los miembros de la asamblea, en la sede de la formación o por correo postal. También han diseñado el hagshtag #YotambiénlimpiéArgumosa para sumar apoyos en las redes sociales.

"Espacio degradado e insalubre"

Lo que no niega la asamblea torrelaveguense es el llamamiento que hizo el año pasado para "recuperar y colectivizar un solar abandonado". Según sus cálculos, "unas cincuenta personas" acudieron al llamamiento. "Se había convertido en un lugar degradado, insalubre y molesto para los vecinos de la zona", añade ACPT en su web.

ver más Condenan al concejal de ACpT por la ocupación del solar de Espacio Argumosa

Su idea era convertirlo "en un espacio común donde se fomeratara el tejido social del barrio, la cultura de base sin limitaciones y la interacción de los vecinos". De los once propietarios del solar, contaron con el permiso por escrito de uno de los propietarios "y el verbal de otros, que finalmente deicidieron no apoyar la creación de la plaza". Ahora el Juzgado de Instrucción Número 5 de Torrelavega condena únicamente al concejal Iván Martínez.