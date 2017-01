Torrelavega negocia la compra de los edificios anexos en el Bulevar

El viejo y agrietado Palacio municipal de Torrelavega no solo necesita ser rehabilitado, sino también precisa de más espacio. Por eso el equipo de gobierno ha iniciado negociaciones para la compra de los edificios anexos en el Bulevar Demetrio Herrero, unas gestiones que, según socialistas y regionalistas, son compatibles con el proyecto para rehabilitar y ampliar el inmueble con la integración del antiguo cine Pereda, adquirido en 2005. Mientras tanto, el Consistorio pide ayuda al Gobierno de Cantabria para financiar la obra, valorada en siete millones de euros.

ACPT propone destinar el Pereda a sala multiusos

Ante el rumor de que el equipo de gobierno ha descartado utilizar el antiguo cine Pereda para ampliar el Ayuntamiento, un grupo de la oposición, ACPT, ha señalado que «se abre una oportunidad única para disponer, al fin, de una sala municipal que pueda albergar usos diversos».

Según esta formación política, en Torrelavega hay una «evidente carencia» de espacios que permitan la organización de actividades o espectáculos tanto por el propio Ayuntamiento, como especialmente por «asociaciones, colectivos o entidades que topan constantemente con un único recurso municipal que puede acoger en condiciones técnicas aceptables la gran mayoría de propuestas, como es el Teatro Municipal Concha Espina».

«Este teatro –explica ACPT– no es el espacio adecuado para un importante número de proyectos e iniciativas que no pueden tan siquiera plantearse su uso y no disponen de un espacio adecuado para desarrollar propuestas más modestas en lo cuantitativo pero de indudable potencial en lo cualitativo y que permitirían desarrollar una agenda cultural regular. Una agenda accesible a todos los públicos y vehículo para otras manifestaciones artísticas situadas fuera de los estándares mayoritarios».

En la formación asamblearia están convencidos de la necesidad de disponer un espacio municipal con un equipamiento mínimo, que permita la realización de actividades multidisciplinares. Una sala versátil con un aforo que facilite la organización de diversos eventos.