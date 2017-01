Cruz Viadero critica que De Guindos no le reciba por "problemas de agenda"

Las relaciones del equipo de gobierno de Torrelavega (PSOE-PRC) con el nuevo Ejecutivo de Rajoy no han empezado con buen pie. El alcalde, José Manuel Cruz Viadero, mostró ayer su malestar con el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, que le ha contestado por carta que no puede reunirse con él por "problemas de agenda". El regidor socialista ha lamentado el poco "talante" de De Guindos, que contrasta con el exhibido por el nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que se ha comprometido a recibir a Cruz Viadero, lo mismo que el Delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz.

Después de un año esperando a que España tuviese un nuevo Gobierno, el alcalde de Torrelavega envió en noviembre sendas cartas a los citados ministros, por entender que son los que están más relacionados con la "problemática" que vive la ciudad y su comarca. Además de felicitarle por el nombramiento, a De Guindos le pidió una reunión para hablar de lo que considera más urgente:"La declaración de la comarca del Besaya como zona de actuación singular, estableciendo partidas presupuestarias necesarias para llevar a cabo las políticas de reindustrialización y reconversión que la ciudad y su comarca necesitan".

Cruz Viadero avanzó al ministro en su misiva que el Gobierno regional ya ha adoptado la declaración de Torrelavega y su comarca como ‘Zona de Urgente Reindustrialización’, con 1,5 millones de euros destinados a la comarca. Por ello, y teniendo en cuenta las especiales dificultades socioeconómicas que atraviesa la capital del Besaya, el regidor solicitó la reunión para "implantar medidas coordinadas desde las tres administraciones, con el objetivo de relanzar la actividad económica y la generación de empleo en el municipio y su zona de influencia, que suman 125.000 habitantes".

La respuesta del ministro ha llegado a través de otra carta, firmada por su directora de Gabinete, María Palanca Reh, en la que lamenta informarle que, por motivos de agenda, a De Guindos le resulta "imposible" atender su solicitud. La réplica de Cruz Viadero ha sido pública y contundente:"Me parece lamentable y no propio de esta época, en la que las formas de hacer política han cambiado, que se pueda decir no a esta comarca por problemas de agenda y no podamos ni siquiera hablar. Si él no tiene tiempo de dialogar para intentar buscar una salida a la problemática industrial, la tendrá un secretario general".

"Entendemos que no escuchar, no dialogar, no reunirse –afirma el alcalde–, no es propio de la época en que vivimos, cuando hay un Gobierno central en minoría que está hablando también de dialogar, de entenderse, de hablar con las fuerzas sociales, de escuchar las problemáticas que tiene el país". Según Cruz Viadero, la forma de hacer política de De Guindos está pasada de moda y los torrelaveguenses no merecen un portazo de ese calibre, puesto que ni siquiera ha querido "escuchar a la ciudad".

Elogios a De la Serna

Sin embargo, el talante es "distinto" en el caso del otro ministro, el cántabro De la Serna, que "nos va a recibir en los próximos días", lo mismo que el Delegado del Gobierno, Samuel Ruiz. "Ese es el camino, el talante que necesita el Gobierno central para poder hablar, escuchar y llegar a acuerdos. Es lo mínimo que se puede exigir", concluyó el regidor de Torrelavega.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, avanzó en una reciente entrevista concedida a la cadena SER, que los próximos Presupuestos Generales del Estado incluirán a la comarca del Besaya como zona de urgente reindustrialización, lo que "posibilitará la dinamización de la actividad económica y la creación de empleo en una zona con una alta tasa de paro".