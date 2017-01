La rotura de una tubería de gas causa alarma en La Inmobiliaria

La espectacular rotura de una tubería de gas natural provocó este lunes alarma en la principal entrada a Torrelavega. La fuga fue provocada por una pala excavadora que trabaja en las inmediaciones de la rotonda de La Inmobiliaria y dejó sin suministro a cientos de usuarios durante casi tres horas. Los vecinos lamentan que este tipo de sucesos se repita con frecuencia en las obras que se ejecutan en la ciudad, ocasionando riesgos y no pocas molestias, como cortes de suministro –otras veces son de agua o electricidad– y retenciones de tráfico.

En torno a las tres y media de la tarde, una pala excavadora que trabaja en las obras de urbanización del tramo de la calle Hermilio Alcalde del Río paralelo a la finca de La Carmencita, pinchó con uno de los dientes del cazo una tubería de gas de unos 20 centímetros de diámetro, de color naranja y situada a unos 40 centímetros de profundidad. El hecho se produjo en la que será futura conexión del referido vial con la rotonda de La Inmobiliaria, junto al cartel que anuncia la entrada a la ciudad y el de la empresa adjudicataria de las obras (Senor).

Los trabajadores dieron la voz de alarma, el fuerte olor a gas se propagó con rapidez y en el lugar se personaron efectivos de la Policía Local, el parque comarcal de bomberos y técnicos de Senor y de la empresa suministradora de gas natural (EDP). Los agentes tuvieron que cortar parcialmente por seguridad la glorieta de entrada a la ciudad durante casi una hora, lo que provocó importantes retenciones de tráfico en varios puntos de Torrelavega.

Oxígeno y agua

Los bomberos actuaron con botellas de oxígeno y ayudaron con sus mangueras a formar cortinas de agua para que el gas afectase lo menos posible a los bloques de viviendas más cercanos, situados a unos 50 metros. Los técnicos lograron dejar al descubierto la tubería y cortar el gas en torno a las cuatro y media de la tarde, alargándose el proceso de reparación cerca de dos horas más, ya que el soldado de la tubería se realizó con calor y fue necesario esperar a que enfriase antes de restablecer el suministro.

Según la empresa EDP, se vieron afectados unos 300 usuarios, la mayoría en el populoso barrio de La Inmobiliaria y la Avenida de Solvay, en Barreda. Al registrarse un descenso brusco de la presión, operarios de la compañía tuvieron que actuar en algunas comunidades de vecinos para "subir el interruptor que se baja en estos casos". El concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Pérez Noriega, también se personó en el lugar y dijo que la población no corrió peligro en este escape de gas, similar al ocurrido recientemente en la calle Ceferino Calderón, y que la reparación de la fuga se realizó "con diligencia", por lo que las molestias "no fueron muchas".

Una pequeña explosión, seguida de un fuerte olor a gas desató la alarma el 26 de octubre entre los vecinos de Ceferino Calderón. La rutina matinal de un lunes cualquiera se vio rota en el centro de la ciudad por un fortuito escape de gas, que obligó al desalojo de una docena de comercios de la zona. Faltaban cinco minutos para las doce de la mañana cuando saltó la alarma.

En poco tiempo, según relataron vecinos y comerciantes, varias unidades de la Policía Local y de los bomberos acudieron al lugar. Lo primero, se acordonó la zona para evitar el tránsito de vehículos y peatones, y se avisó a los comerciantes para que, por precaución, salieran de sus establecimientos. Asimismo, los agentes de la Policía y los bomberos recomendaron a los vecinos de la calle y algunas adyacentes que no se asomaran a las ventanas para que no entrada el gas en los inmuebles. Mientras, efectivos de los bomberos permanecían en el interior de la zanja donde se había producido la rotura de la tubería. No hubo suerte, puesto que el corte se produjo en una intersección de la red de gas, lo que dificultó la reparación.

Respecto a la obra de urbanización de la calle Hermilio Alcalde del Río, cabe destacar que se está realizando desde hace un par de semanas y corresponde al primer tramo de los tres que convertirán este vial en el más largo del centro de la ciudad, puesto que unirá la rotonda de La Inmobiliaria con Julián Ceballos. El primer tramo, de 254 metros de longitud, discurre paralelo a la finca de La Carmencita. Se espera que los trabajos, en los que se invierten 280.000 euros, concluyan en mayo.