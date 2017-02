El alcalde de Torrelavega cree que el concejal condenado por ocupar Espacio Argumosa no debe dimitir

La reciente condena judicial al concejal Iván Martínez (ACPT) a la máxima pena (multa e indemnizaciones que suman 5.200 euros) como autor de un delito leve de usurpación al ocupar una finca privada para uso público (Espacio Argumosa), solar que deberá devolver a su estado anterior, no pasó desapercibida en el último pleno de la Corporación de Torrelavega. El primer partido de la oposición (PP) preguntó al alcalde por la sentencia, que afecta a uno de los ediles firmantes del pacto de investidura, y José Manuel Cruz Viadero (PSOE), se mostró categórico:"Es un delito leve, nada grave. Creo que Iván Martínez no tiene que presentar la dimisión y puede ir por la calle con la cabeza alta. Después de los escándalos en política que ha habido en la última década en España, que incluso han creado alarma social, una condena leve por ocupar una finca para limpiarla y destinarla a uso cultural, es algo anecdótico".

Cruz Viadero afirma que en este caso no es "cómplice de nada", pues "cada uno es responsable de sus actos", y recuerda que la idea de recuperar fincas en desuso siempre le ha parecido muy buena. Eso sí, previo acuerdo con los propietarios, cosa que "no ocurrió en este caso". "Por eso –insistió el regidor– no se puede tratar a Iván Martínez como a otros políticos que han cometido delitos muy graves. Nosotros le seguimos viendo como antes, una persona comprometida, que trabaja por Torrelavega y tiene errores y aciertos, como los demás. Y con la que a veces coincidimos y otras no, como se demuestra en los Plenos".

"Me parece una crueldad"

El alcalde cree que Iván Martínez se merece el mismo respeto que el resto de concejales que integran la Corporación y le parece una "crueldad" que se le trate como si hubiese cometido alguna "falta grave, como si se hubiese llevado el dinero del Ayuntamiento". "Me merece el máximo respeto, me parece una persona honrada, trabajadora, así lo sigo viendo", concluyó.

Una semana después de que fuese condenado, el concejal de ACPT presentó recurso de apelación. El edil de la formación asamblearia basa su defensa en "el quebrantamiento de las normas y garantías procesales" durante el proceso, lo que le ocasionó "indefensión con vulneración de derechos fundamentales, protegidos en la Unión Europea". Según el recurso, en la vista oral de la causa se llevó a cabo un "juicio sumarísimo" al testigo y propietario del solar Francisco García Cuesta, intentando "deslegitimarlo" a él y su firma del contrato en precario a favor de ACPT. Además, en el recurso se señala que en la causa Iván Martínez ha sido "injustamente" juzgado y condenado como concejal del Ayuntamiento de Torrelavega, cuando la acción de limpieza del solar la llevó a cabo "personalmente" como miembro del partido político ACPT y "no como concejal".