Detienen a uno de los dos ladrones que desvalijaron una joyería de Los Corrales de Buelna

Salvador Victorino ya puede estar dormir más tranquilo. Uno de los dos ladrones que desvalijaron el pasado mes de diciembre el escaparate de su joyería en Los Corrales de Buelna está entre rejas. La Guardia Civil ha detenido a D.B.M., vecino de Torrelavega, como presunto autor del robo con fuerza de las piezas chapadas en oro y valoradas en unos 5.000 euros que este establecimiento corraliego lucía en sus vitrinas exteriores.

El pasado 27 de diciembre, entre las cinco y las cinco y cuarto de la madrugada, dos varones jóvenes, uno delgado y de estatura media (entre 1,70 y 1,80) y otro más bajo y fuerte, reventaron el granito de la fachada de la joyería, rompieron la luna y se llevaron las joyas que tenían más a mano.

Lo que no se percataron los cacos es que las cámaras de vigilancia del local de Salvador Justino captó toda la secuencia y es lo que ha servido a la Guardia Civil para detener a uno de ellos. En concreto, al que se le vio en algún instante los ojos en las grabaciones a pesar de tener oculto el rostro con gorros de lana y bragas de cuello.

Se le acusa de robar un restaurante en Cartes y varios comercios en San Vicente de la Barquera

Con esa identificación del rostro, los componentes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrelavega consiguieron dar con el domicilio del presunto ladrón. En la mañana de este lunes los agentes de la Benemérita esperaron al hombre en los exteriores de su domicilio pero éste al verles intentó darse a la fuga. Una tentativa que no tuvo éxito y que acabó con uno de los agentes lesionados debido a la resistencia que opuso el hombre a ser detenido.

Se le acusaba de ser el presunto autor de un robo en la joyería de Salvador Victorino, pero también de otro en un restaurante de Cartes que también presuntamente cometió el pasado mes de diciembre. Sustrajo la recaudación de la caja registradora y causó daños valorados en unos 1.700 euros.

Con la de este lunes ya son veinte las veces que este vecino de Torrelavega es detenido por hechos delicitivos contra el patrimonio. La última no fue hace mucho tiempo. El pasado domingo también pasó por el cuartel con las esposas porque se le acusaba de ser el presunto autor de varios robos en establecimientos de San Vicente de la Barquera, uno de ellos consumado y tres en grado de tentativa.

Salvador Victorino'Joyería El Leonés' Estamos sufriendo este tipo de robos de manera constante en todo el Valle"

Además de lograr la detención del inviduo, la Guardia Civil ha logrado dos de las piezas que robaron en 'Joyería El Leonés' de Los Corrales de Buelna. Una recuperación que agradece en parte su dueño. "La identificación de las piezas ha ayudado a confirmar la identificación del ladrón pero no la situación de robos no ha cambiado mucho en el Valle", explica Salvador Victorino, quien no tarda mucho en recordar los últimos capítulos de robos vividos en la zona: lo del instituto Javier Orbe Cano o las ventanas rotas del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna.

"Estamos así constantemente. Primero en San Vicente, luego en Cabezón, ahora en Los Corrales... Debe ser que como ahora está todo más vigilado, buscan algún sitio para hacer de las suyas y ahora nos ha tocado a nosotros", lamenta.