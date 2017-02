Santillana del Mar cobrará por aparcar durante todo el año a partir del día 1 de marzo

Los que estacionen en los aparcamientos de Santillana del Mar en cualquier época del año tendrán que pagar a partir del 1 de marzo (ahora sólo era necesario hacerlo durante los meses de verano). La decisión ya está tomada y así será, pese a la oposición de los empresarios, que ayer se reunieron en la Torre de Don Borja con el alcalde del municipio, Isidoro Rábago, y le expresaron su preocupación tras escuchar la exposición del regidor municipal respecto a cómo funcionará el servicio.

"Esto no tenía que ser a hechos consumados", consideraba Francisco Fuente, que tiene cinco negocios en la villa y opina que el debate se debería haber planteado antes de tomarse la decisión unilateralmente por parte del Ayuntamiento. "¿A quién beneficia? A ninguno. ¿A quién perjudica?A todos", exponía. En la misma línea va la opinión de Pedro Barreda, propietario de la tienda de productos típicos ‘El parking’, situada en la plaza del Rey:"Esto es una merienda de negros, no beneficia nada. No es posible que venga un turista y tenga que pagar, y ¿vas a cobrar a un señor que viene a comer?".

Quienes trabajen en la villa podrán acceder a un bono anual al precio de 30 euros

El alcalde aseguró que a partir del 1 de marzo la gestión la realizará una empresa privada que deberá pagar 100.000 euros anuales al Ayuntamiento y se encargará durante cuatro años de la gestión. Lo primero que se hará es "ponerlo todo en marcha" y en función de la respuesta, la empresa valorará las condiciones exactas.

Sobre el cobro, Rábago concretó que "es para el que esté estacionado y vaya a visitar la villa, mientras el que vaya comprar no va a tener ningún problema". Además, los vecinos que paguen su impuesto en el Ayuntamiento, un total de 2.400 estarán exentos del pago, mientras que quienes trabajen en la villa podrán acceder a un pase anual al precio de 30 euros o a uno trimestral, por 10.

"Cuando vas a Torrelavega, pagas, cuando vas a Santander, pagas, y también en otras ciudades de España, como Salamanca, por ejemplo. Eso es lo normal", considera el alcalde, mientras que algunos empresarios como Barreda replican que "lo que pase en otras ciudades no nos importa".

En su explicación, el regidor municipal esgrimió que "hay que modernizar todos los servicios", especialmente considerando la inclusión de Santillana en asociaciones como Los Pueblos más Bonitos y lamentó que el Gobierno de Cantabria no dé opción a los Ayuntamientos para poder contratar empleados que pudieran servir para un servicio como éste. Aunque no obvió el problema que aún está en los tribunales, el del desfalco del dinero del cobro en los aparcamientos de este verano. En virtud del discurrir de los acontecimientos, el alcalde no descarta dar marcha atrás cuando el contrato finalice con la empresa. "Todo lo que hacemos es para mejorar y si vemos que no se mejora, no vamos a ir en contra de los vecinos".

El alcalde también adelantó que se está preparando un proyecto para controlar los accesos al casco histórico que consistirá en la instalación de unas cámaras de vigilancia para más tarde incluir unos bolardos que servirán para cerrar la zona en determinados momentos puntuales, como puede ser cuando haya algún espectáculo. "La idea es que el Ayuntamiento pueda cerrar y no tenga que estar pendiente de que se cruce un coche, porque la Policía Local no puede estar siempre pendiente", señala Rábago.