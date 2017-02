Los vecinos de La Inmobiliaria critican el estado de "abandono" de las calles

Los vecinos de La Inmobiliaria dicen que ya son muchos los años quejándose del estado de abandono de algunas de las calles del barrio, en especial los alrededores de la iglesia de La Asunción. Suciedad, falta de luz, malos olores, orines y excrementos de perro son algunas de las quejas que a través de la Asociación de Vecinos Río Indiana trasladan al Ayuntamiento. A ello dicen que se une un alto porcentaje de locales comerciales cerrados "vacíos y sin ningún mantenimiento", lo que a su juicio genera "una mala imagen" para esta zona del centro de la ciudad.

Los comerciantes también tienen la sensación de encontrarse "abandonados" por el Ayuntamiento y más con la reordenación de calles del barrio que según dicen "ha echado a la gente". "No tiene sentido que todas las calles del barrio sean ahora de salida a la ciudad. Y en especial Ceferino Calderón que era la que antes servía para entrar en La Inmobiliaria. Hay mucha gente que dice que no viene al barrio porque no sabe como entrar con el coche", "señala el presidente de la Asociación de Vecinos, Gonzalo Llamosas.

La decisión del equipo de gobierno de cambiar la dirección de algunas calles, como Ceferino Calderón, además de la semipeatonalización de Pablo Garnica, ya motivaron hace un año las protestas de vecinos y comerciantes que advirtieron del riesgo que conllevaba tanto para el tráfico de vehículos como para los comerciantes del barrio.

La agrupación vecinal se ha quejado y ha promovido manifestaciones contra el Ayuntamiento debido al cambio de calles, ya que considera que la vida comercial y el acceso al barrio ha sufrido "un gran detrimento" al tiempo que "se han perdido una gran cantidad de aparcamientos". Gonzalo Llamosas también se ha referido a las obras de prolongación de la calle Hermilio Alcalde del Río, con tres nuevos tramos que unirán la rotonda de La Inmobiliaria con Julián Ceballos.

"Hay mucha gente que no viene al barrio porque no sabe como entrar con el coche"

El proyecto que se ejecutará en tres fases, se ha iniciado con el acondicionamiento desde la glorieta del ‘donuts’ hasta la calle Mortuorio. Este vial de una sola dirección y que discurre en paralelo a las vías de feve en la zona de La Carmencita será el acceso principal de la ciudad ya que según el presidente de la asociación vecinal "José María de Pereda también se convertirá en calle de un solo sentido", según las previsiones del equipo de gobierno. Llamosas cree que esta actuación "empeorará" el tráfico en la rotonda de acceso a la ciudad enLa Inmobiliaria y en la calle Julián Ceballos, que es el destino del vial, al tiempo que los comerciantes del barrio consideran que "se perderán alrededor de 250 plazas de aparcamiento".

"Suciedad y malos olores"

En cuando a la suciedad en las calles del barrio, el portavoz vecinal explica que la situación se agrava en las inmediaciones de la iglesia de La Asunción y del centro cívico Lázaro Baruque, donde se acumulan restos de excrementos de perro y orines, en un área en el que "a ello se une la falta de luz". En este sentido, Llamosas pide al Ayuntamiento que cumpla con la ordenanza y que "la Policía multe a aquellos vecinos que no la cumplen" porque "es la única forma de resolver este problema". También, desde la asociación vecinal se solicita la colocación de depósitos con bolsas de plástico para retirar los excrementos de los canes. Y es que según los vecinos: "Debemos ser el único barrio de la ciudad que no dispone de estos dispensadores de bolsitas".

La lista de reproches a la Administración local continúa. "Tampoco tenemos apenas papeleras y claro la gente no tiene donde tirar las cosas", apunta Llamosas. Otra de las necesidades del barrio es un centro para mayores ya que "actualmente tenemos que ir a El Zapatón o a la calle Ansar donde la asociación de vecinos tenemos el local". "Lo ideal para que nuestros vecinos mayores puedan realizar alguna actividad será utilizar el centro Lázaro Baruque, ya que tanto la calle Ansar como El Zapatón está muy lejos", dice el portavoz vecinal.

Aseguran haber asistido sorprendidos a cómo se hacían mejoras en otros barrios, mientras en su zona se ignora la degradación urbana. Los vecinos de La Inmobiliaria se preguntan "¿cuándo nos va a tocar a nosotros?", e indican que la única actuación municipal ha sido el cambio de dirección de las calles y la pérdida de plazas de aparcamiento. Asimismo se muestran críticos con las obras de peatonalización y semipeatonalización de algunos viales y en cuanto a los nuevos puntos de luz consideran que "son insuficientes". Los vecinos como el resto "pagamos nuestros impuestos como todos", por lo que "tenemos derecho a que se nos trate igual".