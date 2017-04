El juez da 15 días al concejal de ACPT para el desalojo de Espacio Argumosa

El juez concede dos semanas al concejal de ACPT, Iván Martínez, para que desaloje y restituya el solar ubicado en el número 9 de la calle Argumosa, conocido como Espacio Argumosa. Además, este nuevo auto emitido por el Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Torrelavega requiere al edil que indemnice con 600 euros a cada uno de tres de los propietarios que denunciaron la ocupación de la finca. La resolución judicial dicta orden de ejecución provisional de la sentencia que condena a Iván Martínez a indemnizar con 600 euros a José Ortiz Barquín, María Elena Montes Ceballos y María José Muñoz Castillo, además de otros 180 euros en concepto de intereses.

cronología Septiembre de 2015. Un grupo de ciudadanos ocupa una finca del número 9 de la calle Argumosa. Noviembre de 2016. Tras la denuncia de cinco de los propietarios se celebra el juicio por la ocupación de la finca. Enero de 2017. Condenan al concejal de ACPT Iván Martínez a pagar una multa de 2.160 euros por la ocupación del solar del denominado Espacio Argumosa.

Asimismo, ordena al concejal y portavoz del grupo asambleario en el Ayuntamiento a que en el plazo de quince días restituya el solar de la calle Argumosa, ordenando su desalojo, "debiendo dejarlo en el mismo estado en que se encontraba antes de la ocupación, sacando del mismo cuantos elementos se han introducido y reponiendo el vallado en la misma forma en que se encontraba el espacio".

Un juzgado de Torrelavega condenó hace dos meses al concejal de ACPT a pagar una multa de 2.160 euros por la ocupación, en septiembre de 2015, del solar del denominado Espacio Argumosa, por la que se le ha considerado autor de un delito leve de usurpación y por el que, además de la sanción económica, deberá indemnizar con un total de 3.000 euros a cinco de los propietarios de este solar. Además, en la sentencia, se le condenaba a restituir este solar, situado en la calle Argumosa Nº 9. Se ordena así el desalojo de todos sus ocupantes, que se deje en el mismo estado en que se encontraba antes de la ocupación; que se saquen de este lugar "cuantos elementos se han introducido, y que se reponga el vallado en la misma forma en que se encontraba.

Por otro lado, el mismo Juzgado ha remitido un decreto para que sea efectiva la orden general de ejecución de sentencia presentada por la defensa de tres de los propietarios de la finca. Este decreto informa sobre el requerimiento al ejecutado Iván Martínez a fin de que cumpla lo ordenado en el auto de orden general de ejecución. También requiere que el concejal de ACPT presente una relación de bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso de cargas y gravámenes, así como en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título.

El juez advierte que en el caso de que no presente la relación de bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes, será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de 6 a 18 meses.

El auto sobre la ejecución provisional de la sentencia destaca que se trata de un pronunciamiento de condena que "resulta claro y determinado", pero no así las partes a que se refiere o frente a las que se interesa el despacho de ejecución, puesto que si bien el requerimiento se dirige a la persona del condenado, Iván Martínez, se pretende que se ordene el desalojo de todos los ocupantes del inmueble.

Los hechos por los que ha sido enjuiciado se remontan, según recuerda la sentencia, al 5 de septiembre de 2015, día en que en la sentencia se considera probado que un grupo de personas, entre ellas Iván Martínez, procedieron a ocupar el solar, "contando únicamente con la autorización de uno de los once de sus titulares".