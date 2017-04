El gobierno de Los Corrales se rebela contra las "reiteradas difamaciones" de la oposición

El equipo de gobierno de Los Corrales (PSOE-PRC) se ha rebelado contra las "reiteradas difamaciones" y la "política de chascarrillo" de la oposición (PP e IU) "que son un bloque con un único objetivo común, el maltrato a este equipo de gobierno". Así lo han señalado en los últimos días tanto la alcaldesa socialista, Josefina González, como su socio regionalista, Luis Ignacio Argumosa.

La alcaldesa afirma sobre la oposición que "es posible que consideren falta de experiencia afrontar los problemas de frente"

González ha pedido "respeto ante las acusaciones reiteradas que no acaban de demostrarse y se lanzan sin ningún pudor en una política de chascarrillo y difamación constante que unen a una falta total de respeto hacia las personas que formamos este equipo de gobierno, a quienes se trata de forma inadecuada".

La alcaldesa ha hecho alusión a unas críticas que "en ocasiones se alejan de la crítica política para aproximarse al tono personal" y lamentó el que, sobre el proyecto de la piscina climatizada, "la concejala de IU insiste una y otra vez de cara a la galería para que sus difamaciones parezcan verdad, sin demostrar nada". Un debate, dijo, en el que "cuenta con el apoyo constante del PP".

La primera edil puso sobre la mesa dos obras "destacadas" como la reconstrucción de la piscina climatizada, "sobre la que la concejala de IU insiste una y otra vez", dijo, y el derrumbe de las antiguas escuelas, "un proyecto sobre el que la misma concejala no preguntó ni una sola vez al gobierno del PP con el que colaboraba en la pasada legislatura".

Sobre las críticas a la "falta de transparencia y experiencia" del actual gobierno local, apuntó que tanto la concejal de IU, Elsa Salas, como la portavoz popular, Mercedes Toribio, "es posible que consideren falta de experiencia afrontar los problemas de frente, y como falta de transparencia abrir cajones donde se guardaron los informes que hablaban ya del riesgo de colapso de esa piscina".

Por su parte Argumosa ha criticado el "conchaveo" de PP e IU en temas como el de la piscina climatizada y ha pedido "respeto por la acción de gobierno" y "dejar de recordar constantemente el pasado para mirar hacia un futuro mejor para Los Corrales de Buelna".

Afirmó que "la polémica sobre la piscina no va más allá de lo que los políticos quieran, porque las causas del deterioro son claras y están especificadas en los informes técnicos". Lamentó que "hay quien no quiere verlas y pasa por encima para sacar un rédito político que parece importarle más que el haber tomado las riendas del asunto para evitar males mayores". Terminó declarando que "basta ya de apoyarse en el pasado y miremos al futuro", un mensaje, dijo, que "intenté trasladar en el último pleno pero me fue imposible porque la educación brilla por su ausencia". Fue tajante al afirmar que en el caso de la piscina "en último caso será la Justicia la que decida".