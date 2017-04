La procesión no autorizada por el Obispado saldrá este Viernes Santo

"Con muchísimo esfuerzo", como destacan sus organizadores, Torrelavega volverá a contar este año al menos con una procesión por Semana Santa. Será este Viernes Santo y como ya es tradición en la capital del Besaya se trata de una Manifestación de Fe, ya que no cuenta con el beneplácito del Obispado.

La Asociación Pequeñeces volverá a salir en procesión este Viernes Santo. Como ya hiciera el año pasado la Manifestación de Fe partirá el viernes a las 19.30 horas desde la calle Pepín del Río, junto a la cafetería Dalia, para avanzar por José María Pereda, hasta la iglesia de La Asunción, las calles Consolación, Julián Ceballos, Ruiz Tagle, hasta regresar al punto de partida. Este año con una diferencia en el trazado al llegar al último tramo de la calle Consolación, que al estar en obras la comitiva tomará como alternativa los viales de Conde Torreanaz y Juan José Ruano hasta llegar a la iglesia de La Asunción.

Esperanza GonzálezPresidenta de la Asociación Pequeñeces Es un acto muy modesto pero importante para los que quieren mantener vivas las tradiciones"

Participarán en la procesión los pasos de El Cristo, El Santo Entierro y La Dolorosa. Al menos ese es el deseo de los cofrades porque a falta de unos días para el desfile trabajan a contrarreloj para arreglar un problema en la carroza que transporta el paso del Santo Entierro. Como dicen los vecinos encargados de organizar el acto es "algo muy modesto" pero de "gran importancia" para aquellas personas de la ciudad que "creen y luchan por mantener vivas las tradiciones". Después de quedarse en 2015 sin salir por la falta de recursos económicos, la presidenta de la Asociación Benéfica Cultural Recreativa Pequeñeces, Esperanza González Blázquez, explica que para todos los integrantes del colectivo y "los que nos acompañan y ayudan a que esto sea realidad, es una gran satisfacción poder contar con una procesión en la ciudad". Todo ello, a pesar del esfuerzo que supone. "No solo económico porque no disponemos de más recursos que los que tiene la asociación y lo que aportan los vecinos, sino también a nivel organizativo". Esperanza González indica que la Cofradía apenas dispone de ingresos y se nutre de las aportaciones de los propios cofrades y de otros particulares que "gracias a su colaboración" hacen posible que salgan los pasos. "Aunque aún estamos en ello y seguimos trabajando estos días a tope, creemos que sí vamos a poder sacar los tres pasos, pero tenemos que solucionar el problema de una de las carrozas", apunta.

Están acostumbrados a contratiempos mucho peores, como hace dos años que no pudieron salir porque no había dinero suficiente para la procesión –que como mínimo sale por unos 4.000 euros– y recuerda que cada año "nos cuesta más" porque "tenemos que pagar algo a los chicos que llevan los pasos y hay que hacer frente también a los sgastos que supone todo el tema de los seguros". Por ello, la asociación, representada por su presidenta, Esperanza González, agradece el esfuerzo de la junta directiva y de todos los asociados porque con "su trabajo" y su colaboración en la cuestación para recaudar fondos "hemos podido cubrir los gastos y podremos disfrutar también este año de una Semana Santa con procesión". La junta directiva del colectivo destaca que la procesión es posible gracias a la ayuda "desinteresada" de los propietarios del local donde se guardan los pasos durante todo el año; a la Cafetería Dalia (en la plaza Pepín del Río), donde se visten y se prepara la salida; y a la floristería que "cada año también nos echa una mano para salir en procesión y que no falte un solo detalle". Asimismo, a pesar de no contar con el reconocimiento de la Iglesia, sí cuentan, por ejemplo, con el apoyo del Ayuntamiento que pone a su disposición la Banda Municipal de Música.

El párroco de la iglesia de San José Obrero considera que la nueva Cofradía surgida en 1992, con sus decisiones, y puesta en escena, no son las adecuadas, por lo que no las autorizó, teniendo que salir sin el respaldo de la Iglesia. La cofradía no llegó a disolverse porque, en realidad, nunca llegó a existir al no estar aprobada por la Iglesia, como es preceptivo. Los últimos años y a pesar de la oposición de la Iglesia, la Manifestación de Fe ha desfilado por las calles el día de Viernes Santo.