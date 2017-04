"Comer bien no sólo es llenar la panza"

Dicen que es la gran estrella de las setas y, cuando aparece, paladar y bolsillo se frotan las manos. Perrechicos, "un regalo del suelo de Cantabria", y materia prima con la que el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, ofreció una clase magistral en los fogones de la Escuela de Hostelería de Barreda. Revilla, que ayer visitó los ‘Desayunos saludables’ que el Ayuntamiento de Torrelavega organiza dirigido a los niños y niñas del municipio, destacó las "bondades" de la cocina de Cantabria y sobre todo animó a los pequeños a que se acostumbren a alimentarse de forma sana, con una dieta equilibrada "con mucha fruta y verduras".

Según el presidente, "comer bien no solo es llenar la panza, eso era de antes, ahora la cocina, y en especial la que tenemos en esta región, es muy rica, lo que permite a los niños que desde pequeños puedan comer alimentos sanos y no dejarse llevar por inventos como la comida rápida y malos hábitos que a la larga generan obesidad o problemas como el colesterol".

El jefe del Ejecutivo, que visitó las instalaciones en las que 60 personas se forman en los cursos de la Escuela Taller y el Taller de Empleo, se remangó y se ató el delantal para cocinar ante los niños del Colegio Mayer un revuelto de setas. El mismo plato con el que recordó se impuso al chef Chicote en un desafío gastronómico en un programa de televisión.

Recolectar la materia prima

Junto al cocinero Gonzalo Diestro, que el fin de semana había recolectado los perrechicos en la zona de Campoo, Revilla se puso manos a la obra. Echó al fuego a los también conocidos como ‘setas de San Jorge’ para que se hicieran con su agua, aderezados con perejil y ajo. "No hay ningún alimento de la tierra que sepa mejor que las setas, no hay ninguna cosa que me guste más", aseguró mientras añadía unos trozos de tocino picado. Un plato por el que advirtió a los colegiales "te pueden cobrar por encima de los cien euros en un restaurante con estrellas Michelín". "Muy importante, los huevos", dijo, mientras mezclaba y apuntaba que "para ser cocinero es fundamental la vocación, es una profesión con la que se disfruta y a mí por ejemplo nada me produce mayor satisfacción que invitar a alguien a comer".

Alumnos de primaria del Colegio Mayer desayunan tortilla francesa, jamón, queso fresco y bizcocho. / Luis Palomeque

El presidente cántabro repartió consejos para que los niños coman sano y también trasladó un mensaje de ánimo para los alumnos de los cursos de cocina y hostelería. Un sector, que según Revilla, "está en auge en la actualidad y que es clave en la economía de la región". Y además, subrayó que "como en Cantabria no se come en ninguna parte del mundo".

Una vez acabado el revuelto de perrechicos y tras recibir las felicitaciones del cocinero, el jefe del Gobierno cántabro se sometió a las preguntas de los niños del colegioMayer. "¿Qué hace por la mañana cuando se levanta, presidente, y qué desayuna?", le interrogaron. La respuesta: "Me levanto muy pronto, sobre las seis y media de la mañana y bajo a la calle a dar de comer a los pájaros, luego llevo a mi hija pequeña al instituto, que siempre me hace esperar. Alrededor de las ocho y media ya estoy en Peña Herbosa, donde en el bar me tomo un café, sin azúcar, y medio sobao. Luego ya recibo a gente y a visitar distintas localidades de Cantabria, que es lo que más me gusta".

Revilla, que estuvo acompañado por el alcalde, José Manuel Cruz Viadero, su primer teniente, Javier López Estrada, y la concejala de Empleo, Jezabel Tazón, se refirió a la importancia cada vez mayor que tiene la gastronomía en la economía de España, y más concretamente, en la de Cantabria. El alcalde aseguró que "es un orgullo para esta ciudad tener en funcionamiento esta escuela de formación", en la que se desarrollan los cursos con certificado de profesionalidad en cocina y hostelería. La edil responsable del área agregó que "siendo conscientes del potencial de la hostelería, desde el Ayuntamiento se ha apostado por transformar esta carpintería en una escuela de cocina".