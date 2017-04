Cartes pide explicaciones por la nota de la FMC sobre los fondos de los planes de empleo

El alcalde socialista de Cartes, Agustín Molleda, ha pedido explicaciones por las declaraciones del presidente de la Federación de Municipios de Cantabria y alcalde de Reocín, Pablo Diestro, respecto al reparto de los fondos de la nueva orden de Corporaciones Locales para la contratación de desempleados en los municipios de la región. El regidor asegura "no estar representado" en una nota de prensa dirigida desde la FMC a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno regional en la que se alude al rechazo de los ayuntamientos rurales más pequeños al reparto de esos fondos.

Molleda afirma coincidir en la importancia de no reducir la aportación económica en ese campo para ningún Ayuntamiento, pero recuerda que esa Orden refleja lo acordado en distintos ámbitos, con participación de la propia federación o la Mesa del Besaya, respecto a incrementar en un 18% la aportación a los municipios de la cuenca del Besaya para "oxigenar", dijo, una tasa de desempleo que supera en cerca de un 20% la tasa general de la Comunidad Autónoma. En esas negociaciones, añadió el alcalde de Cartes, se acordó aumentar la partida general en 11 millones de euros, pasando de 20 a 31, "así que, reconociendo que el mundo rural puede salir perjudicado, lo cierto es que la partida se ha incrementado notablemente", dijo.

El regidor mostró también su preocupación por el hecho de que la postura defendida en la nota de prensa de la FMC sea "dar un paso atrás". "Me preocupa que detrás pudiera estar el hecho de que algunos ayuntamientos estarían de acuerdo en volver a las políticas de contratación masiva con sueldos precarios para maquillar las listas del paro, en vez de estar a favor de una contratación responsable, garantizando los derechos de los empleados y pagando conforme a los respectivos convenios colectivos". La anterior situación, explicó Molleda, "le ha salido muy cara a los ayuntamientos, que como el nuestro ha tenido que asumir un gasto de más de 200.000 euros en indemnizaciones". Situación, recordó, que ha afectado en cantidades muy superiores a otros municipios como Los Corrales de Buelna o Torrelavega, todos en la cuenca del Besaya.

Sobre las aportaciones que llegarán a los ayuntamientos afirmó que "toca ser responsables y plantear una contratación anual con el soporte económico que podamos cubrir desde cada ayuntamiento, pagando conforme al convenio colectivo". Adelantó que "si no somos capaces de hacerlo así, debemos plantearnos muy seriamente la contratación".

Respecto a las condiciones que regirán la política del Consistorio para la contratación de desempleados conforme a esa Orden de Corporaciones Locales apuntó que "haremos lo mismo que el año pasado, contrataremos las personas necesarias con las mismas condiciones laborales que los empleados municipales".

Para terminar se preguntó si el alcalde de Reocín renunciará a ese 18% más de aportación que le corresponde por estar en la cuenca del Besaya, "porque si es así, estaré de acuerdo en que ese dinero se reparta en ayuntamientos que demuestren tener capacidad económica para generar empleo de calidad". Terminó pidiendo "prudencia, no buscar fricciones entre ayuntamientos" e insistió en que muchos de los municipios de esa federación "no nos vemos representados en una nota sobre un tema tan sensible y del que tantas familias esperan hallar un respiro para aliviar su difícil situación económica, así que no juguemos con ello". "No seremos cómplices con aquellos que ya quisieron instituir la clase del trabajador pobre".