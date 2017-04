"Memoria y honor" por Luis Andrés Samperio en Los Corrales de Buelna

Los Corrales de Buelna fue escenario este lunes del homenaje a la memoria de Luis Andrés Samperio Sañudo, inspector de la Policía Nacional asesinado por ETA el 24 de abril de 1997. Al cumplirse el XX aniversario del atentado que acabó con su vida, el Ayuntamiento reunió en torno al monumento erigido en su memoria a autoridades militares y civiles, entre ellos el Delegado del Gobierno, Samuel Ruiz, y la alcaldesa de Los Corrales, Josefina González, la familia, compañeros, amigos y vecinos.

Samuel Ruiz afirmó que "a policías nacionales y guardias civiles debemos hoy el hecho de que ETA esté absolutamente derrotada"

En sus intervenciones, Samuel Ruiz, Josefina González y la viuda de Luis Andrés Samperio, María Ángeles Carmona, coincidieron en la necesidad de no olvidar a las víctimas del terrorismo. La viuda pedía "respeto por su memoria y la de todas las víctimas" y la alcaldesa también hablaba de "memoria y honor", decía al explicar la entrega de una corona de laurel, "que históricamente se ha entregado a todos los valientes como símbolo de victoria, gloria y logros". Josefina González afirmó que "no podemos evitar recordar como este pueblo se vistió de luto, saliendo a la calle de forma masiva para manifestar la repulsa a ese tipo de atrocidades y a arropar a una familia destrozada". "No podemos ni queremos olvidar, ni tu muerte ni la de todos aquellos que fueron víctimas del mismo verdugo", declaró.

Por su parte del Delegado del Gobierno afirmó que "con el recuerdo de las víctimas reivindicamos su memoria, la verdad y la justicia", además, añadió, "de la labor extraordinaria de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con las que los ciudadanos estamos en deuda". Samuel Ruiz aseveró que "si hoy vivimos en paz es gracias a la Policía Nacional y a la Guardia Civil", para declarar que "la historia de ambas instituciones es una historia salpicada de pérdidas como la de Luis Andrés, pero también de éxitos, y a policías nacionales y guardias civiles debemos hoy el hecho de que ETA esté absolutamente derrotada".

En nombre de la familia el hermano de Luis Andrés, Joaquín Samperio Sañudo, agradeció las muestras de cariño recibidas desde todos los ámbitos.

Todo ello en un monumento en el que compañeros de la Policía Nacional depositaron una corona de laurel y la viuda e hijas un centro de flores, como han hecho desde 2010, el año en el que se erigió ese monumento en un estadio municipal de deportes que lleva el nombre de Luis Andrés Samperio.