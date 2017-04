La primera modificación presupuestaria del año permite destinar 3,6 millones a inversiones

Pese a los agrios debates y estar en minoría, apenas hubo sorpresas y el equipo de gobierno de Torrelavega (PSOE-PRC) sacó adelante la gran mayoría de sus propuestas en la sesión plenaria ordinaria celebrada en la tarde-noche de ayer. El asunto más importante fue la aprobación de la primera modificación presupuestaria del año, por importe de 5,7 millones, para dar salida a parte del remanente de 2016. Socialistas y regionalistas destinarán más de 3,6 millones a nuevas inversiones, la mayoría consensuadas con la oposición. Se reservan 1,8 millones para amortizar préstamos, aunque, al final, podrían destinarse a otros usos si así lo permite la nueva Ley de Presupuestos Generales del Estado cuando entre en vigor. La deuda municipal es muy reducida y podría quedar anulada el año que viene.

Entre las nuevas partidas para inversiones, cabe destacar las siguientes: construcción del Centro Cívico de Sierrapando, 81.000 euros; primera anualidad para la adquisición de terrenos con destino a la piscina de verano, 100.000; adquisición de locales en la Plaza de Chanete, 210.000; fondo extraordinario de suministros y alimentos, 300.000; primera anualidad para la construcción de un aparcamiento en altura en La Carmencita, 621.000; urbanización de un nuevo tramo en la calle Hermilio Alcalde del Río, 236.000; urbanización viaria en el Barrio Insa, 284.794; adquisición de maquinaria de limpieza, 250.000; parque infantil Ara del Dobra, 55.000; urbanización de la avenida Fernando Arce, 132.000; cambio de suelo en el pabellón La Habana Vieja, 120.000. La propuesta contó con el voto favorable de PSOE, PRC y ACPT.

El concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, dijo que la modificación presupuestaria es consecuencia del remanente con el que se ha liquidado el presupuesto de 2016 y permite destinar casi cuatro millones a nuevas inversiones. Según el edil regionalista, los grupos de la oposición que piden más inversiones y menos impuestos caen en «una contradicción», y la gestión que se está realizando es la acertada.

La concejala popular Natividad Fernández señaló que la modificación presupuestaria evidencia, una vez más, el fracaso en la gestión del equipo de gobierno. Fernández destacó que a PSOE y PRC les han «sobrado» 5,6 millones del año pasado, dinero con el que «podrían haber bajado los impuestos un 20%, ya que no han sido capaces de utilizarlo». La edil del PP dijo que el equipo de gobierno dejó sin ejecutar en 2016 el 60% del presupuesto de inversiones y el 17% del destinado a gasto social, a pesar de que «muchas familias siguen pasando necesidades».

Arturo Roiz, de Torrelavega Sí, denunció la «mala gestión» de socialistas y regionalistas, que «no han sido capaces de tramitar bien el presupuesto» y no deben «cobrar tantos impuestos». A juicio de este edil, la modificación del documento económico es una relación de «partidas inconexas», que «no definen un proyecto de ciudad» y sí se olvidan de obras importantes que «no dan votos».

David Barredo, único concejal de Torrelavega Puede, volvió a criticar la «mala gestión» del equipo de gobierno y unos presupuestos «ineficaces» que contienen «inversiones infladas». Iván Martínez, de ACPT, hizo hincapié en la partida de 300.000 destinada al fondo extraordinario de suministros y alimentos, unas ayudas para familias necesitadas que «siguen sin cobrar». Martínez advirtió del «problema serio» que existe en la gestión del departamento de Servicios Sociales.

Aguas y expropiaciones

La Corporación también dio su visto bueno en la misma sesión al contrato-programa entre el Ayuntamiento y la empresa municipal que se encarga del ciclo integral del agua (Aguas Torrelavega), acuerdo relativo a este año y que contempla inversiones en las redes de saneamiento y abastecimiento de agua por importe de 515.435 euros. Varios grupos de la oposición advirtieron, de nuevo, que la presa de captación del agua está saturada por los sedimentos y es urgente su dragado. Según el concejal de Hacienda, hay que conseguir que esa obra, muy costosa, sea financiada por otras administraciones y el suministro de agua a la población «está garantizado».

El Pleno también aprobó inicialmente el expediente de expropiación forzosa para la obtención de cuatro locales ubicados en la planta baja del antiguo Cine Pereda, con el fin de ampliar las dependencias municipales. Se trata de locales comerciales que se encuentran cerrados a consecuencia de la crisis, como casi todos los que pertenecen a las Galerías Pereda, y que corresponden al número 9 de la calle Julián Ceballos.

El arquitecto municipal ha informado que estos locales, con superficies de entre 44 y 82 metros cuadrados, figuran clasificados en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como Sistema General de Equipamiento Institucional, por lo que procede su obtención mediante expropiación forzosa. El Ayuntamiento necesita terminar el vaciado del Palacio municipal para acometer la obra que acabe con los graves daños estructurales que sufre desde hace más de una década y está trasladando los servicios que quedan en el Bulevar Demetrio Herrero a otras dependencias. El grupo Torrelavega Sí se abstuvo porque aún no conoce el «proyecto global» de rehabilitación y ampliación del Palacio municipal, según explicó Blanca Rosa Gómez Morante.

Otro asunto que recibió luz verde fue la aprobación inicial del expediente de expropiación forzosa para la obtención de una finca y una casa en desuso que permitan ampliar el parque Manuel Barquín, el más importante de la ciudad. Se trata de dos propiedades, próximas al auditorio, con una superficie de 171 y 152 metros cuadrados, que figuran en el planeamiento urbanístico de Torrelavega como previstas para su incorporación al parque, según ha informado el arquitecto municipal, que considera que la expropiación es lo más viable. En este caso, la actuación es declarada de utilidad pública. También en este caso Gómez Morante criticó la «indefinición» del proyecto de mejora del parque Manuel Barquín.

Por último, cabe destacar en este apartado la aprobación inicial del expediente de expropiación forzosa de una finca de 21 metros cuadrados, situada en Sierrapando, con el fin de ampliar un vial en la localidad. Varios grupos de la oposición reclamaron más diálogo con los propietarios afectados por los expedientes de expropiación, de los que se enteran en algunos casos por la carta que reciben del Ayuntamiento.

En relación con el departamento de ferias y mercados, se aprobó con reparos la solicitud de subvención directa por importe de 22.000 euros, presentada por la asociación Cocinart Torrelavega, con motivo de la organización del congreso gastronómico del año pasado. La oposición criticó de nuevo la mala tramitación de este tipo de ayudas, con gastos pendientes de justificar y advertencias por parte del Interventor. También en este caso el equipo de gobierno se quedó solo en la votación, aunque logró sacarla adelante por algunas abstenciones.

Subida de sueldos pendiente

No ocurrió lo mismo con uno de los asuntos que resultó más polémico: la propuesta de la Alcaldía, a petición del Grupo Regionalista, de subir dos sueldos en el equipo de gobierno sin coste añadido para las arcas municipales, dado que se suprime una plaza. La propuesta no fue incluida en el orden del día y se quedó sobre la mesa al no conseguir el equipo de gobierno mayoría absoluta. Concretamente, PSOE y PRC quieren que el concejal delegado de Deportes, Ferias y Mercados, el regionalista Jesús Sánchez, pase a tener dedicación exclusiva (41.551 euros al año) en lugar de media jornada, y que la responsable de Prensa, Marisa Gutiérrez, tenga una jornada laboral del 65% (27.585 euros al año) en lugar del 50%. El puesto de trabajo que se amortizaría es el de asesor en materia deportiva, ocupado hasta hace unas semanas por Alberto Manuz, que abandonó el Ayuntamiento de Torrelavega para trabajar en el sector privado.