Un millar de aspirantes a barrendero

Todo está listo en el Ferial para acoger este jueves, a partir de las 17.00 horas, los exámenes para optar a las 24 plazas que el Ayuntamiento saca a concurso para el servicio de limpieza viaria. En total, 949 personas inscritas y con la documentación en regla, para aspirar a las 24 vacantes de barrendero. De las 1.471 solicitudes presentadas en el primer corte, la convocatoria se ha quedado ahora reducida a cerca del millar de candidatos.

Mediante este primer ejercicio teórico, el Ayuntamiento de Torrelavega saca a concurso dos primeras plazas (funcionarios de carrera) y otras 22 (funcionarios interinos), todas ellas para desarrollar labores de limpieza en las calles.

El concejal de Régimen Interior y Recursos Humanos, José Luis Urraca, destaca el "alto número" de candidatos como "algo lógico", si además se tiene en cuenta que es "una convocatoria histórica, que no se daba en el ámbito del personal del área operativa y de oficios del Ayuntamiento de Torrelavega desde hace 26 años". En este sentido, subraya que la convocatoria "agota al máximo las restrictivas posibilidades que hasta los momentos actuales ha permitido la Ley de Presupuestos y la normativa estatal". Asimismo, considera que es "habitual" que de los 1.471 inscritos al proceso inicialmente se hayan quedado ahora en 949 candidatos, ya que "hay muchas personas que no han presentado la documentación correspondiente" o porque directamente no cumplían los requisitos exigidos. El proceso consta de una prueba teórica –examen tipo test–, otra práctica relacionada con el puesto de trabajo y el temario, que puede ser consultado en las bases, y una fase de concurso en la que se valorarán los méritos aportados (experiencia, formación y titulación).

En cuanto a la temática del examen, los aspirantes además de responder a cuestiones relacionadas con la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cantabria, deberán someterse a otras preguntas sobre las normas básicas de seguridad e higiene en el trabajo o sobre el municipio, su historia y costumbres.