"Esto es como hacer una Primitiva. Mil personas para veinte plazas. Una auténtica quimera". Así se mostraba Rocío González, vecina de Torrelavega y una de las 949 personas que ayer realizó el examen teórico para optar a las 24 plazas de barrendero que el Ayuntamiento saca a concurso público.

¿A, B, C o D? Esas eran las opciones para responder a las 50 preguntas en algo más de una hora, además de seis interrogantes de reserva por si hubiera que anular alguna de las primeras cuestiones. Armados con un bolígrafo –azul o negro– y el DNI, uno a uno fueron entrando con máxima puntualidad a través de dos puertas del Mercado Nacional de Ganados. En el interior les esperaba una improvisada aula gigante para realizar la prueba con varias filas de mesas corridas. Cada uno utilizó las armas que pudo para contestar a las preguntas que tenía delante.

Los aspirantes aguardan a entrar en el recinto ferial para hacer el examen teórico. / Luis Palomeque

Antes de acceder al recinto, los candidatos apenas tenían instrucciones sobre la prueba. "Solo nos han dicho que llevemos bolígrafo y que son 50 preguntas. Nada más, lo demás nos lo explicaran dentro", señaló Rocío, que a su favor cuenta con la experiencia ya que realizó labores de limpieza de calles en la ciudad en una anterior convocatoria de Corporaciones Locales. "Por cierto –apunta– el trabajo es más duro de lo que parece. Me levantaba a las cuatro y media de la mañana y muchas veces a las doce seguíamos en la calle". Pero reconoce que la situación familiar, "viuda desde los 46 años y con dos hijos en la Universidad", no le da opción a elegir y aunque "esto es una lotería, vamos a ver si hay suerte". Mientras, como muchos de los que esperan en la cola para hacer el examen continúa formándose. "Ahora estoy realizando un curso de agricultura y ganadería en el instituto de Heras".

Rocío GonzálezCandidata Este examen es como una lotería pero es otra opción y hay que seguir intentándolo"

A Ramiro Boo, de 49 años y vecino de Tanos, también le sorprende que el examen sea tan abierto "sin un temario específico" pero confía en que su preparación y sus conocimientos le sirvan para pasar el corte y ser uno de los 24 afortunados que encuentre un trabajo. Con más de 1.500 horas de formación y unas 800 de cursos de idiomas, Ramiro relata que se fue al paro después de trabajar como instalador frigorista. "Un sector muy delicado y complejo y algún problemilla de salud", dice que le apartaron de ese empleo y desde entonces se prepara como vigilante de seguridad. En cuanto a la plaza de barrendero a la que opta, indica que "se trata de un trabajo muy digno y bien remunerado y una gran oportunidad ya que las Administraciones cada vez sacan menos ofertas de empleo público".

Raquel García es una de las aspirantes que conoce este tipo de convocatorias y trabajos. En su caso ha formado parte de las cuadrillas encargadas de la limpieza de ríos y riberas en el Ayuntamiento de Reocín aunque recuerda que "para acceder había menos que estudiar que en esta prueba". Sobre el panorama laboral, afirma que "como todos los que estamos aquí, lo ideal sería contar con un trabajo fijo, y no estar seis meses trabajando y luego al paro, y así de un lado a otro. Residente en Helguera de Reocín, insiste en que "para el trabajo que es, además de la preparación específica que requiere, el examen es demasiado exigente y sobre todo porque no hay como en otras convocatorias un temario concreto de cada una de las materias".

Ramiro BooCandidato El trabajo de barrendero es muy digno y está bien remunerado dentro de los empleos públicos"

Entre los jóvenes candidatos –la media de edad rondará los 40 años o más–, Pablo Castillo, con 29 primaveras, dice que laboralmente "ahora no tengo nada" y lamenta que antes de encontrarse sin empleo se quedó a 49 días de tener derecho a cobrar el paro. "He pasado por muchos sectores, como el metal, jardinería, asfaltando calles y ahora me toca probar aquí. Al final es una pena que tengamos que trabajar en lo que va saliendo porque no hay estabilidad laboral. Creo que es una oportunidad aunque muy difícil porque viendo toda la gente que somos para una veintena de plazas está complicado pero vamos a intentarlo", agrega.

De Sierrapando, David Mata confía en al menos "amortizar" los 39 euros que se ha gastado en un libro "para estudiar" y aunque no supere el examen después de tres años en el paro "pueda entrar en la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento y que me tengan en cuenta para próximas convocatorias". Para otras opciones, como autónomo o emprender, responde tajante que "ni de coña". También Avelina Gómez, antes auxiliar administrativa, es de las que cree que la prueba "es una lotería" porque "hasta que no estás delante ya con el examen delante no sabes lo que te espera". En el grupo de los que se lo toman con calma se encuentra Rocío Quintana, que reconoce que "vengo a probar". Vecina de Solares y con dos ciclos de Grado Superior subraya que lo suyo es el trabajo como operario de montes y guarda forestal pero "aunque está difícil no me cierro otras puertas y no pierdo nada por probar".

Tras el examen, los aspirantes que aprueben deberán superar a un a prueba práctica para demostrar su capacidad de trabajo. Otro corte más para llegar a las 24 vacantes pero al menos ya no tendrán que responder a cuestiones como las planteadas ayer del tipo: ¿dónde está la escultura ‘Oteando’? o ¿en qué año se inauguró el Mercado de Ganados?