El Ayuntamiento reclama mayor vigilancia policial para atajar el botellón en La Viesca

Los vecinos de Torres y del Barrio Covadonga demandan, desde hace tiempo, más vigilancia policial en el parque de La Viesca. Los ruidos y los restos del botellón que provocan los jóvenes durante las noches del fin de semana constituyen la principal queja y el motivo por el que solicitan más presencia policial. El Ayuntamiento parece que por fin se da por aludido y ha anunciado que va a reclamar a la Policía Local y al Seprona de la Guardia Civil un servicio especial de vigilancia en el Parque Natural, tras los últimos actos incívicos detectados, entre ellos fuegos fuera de la zona habilitada para barbacoas y contra el botellón.

Es lo que pide José Ramón Pelayo, presidente de la Asociación de Vecinos San Pedro de Torres. "Los jóvenes hacen botellón sobre todo la noche de los sábados, impidiendo el descanso de los vecinos y generando suciedad", asegura. Se queja de que muchos de ellos causan desperfectos en el mobiliario del parque y "dejan todo hecho un asco". A su juicio, la vigilancia "es insuficiente" y el problema no radica solo en la suciedad y la mala imagen que ofrecen las zonas verdes por las mañanas sino que "entre la basura que dejan los chavales hay cristales de botellas rotos que suponen un riesgo tanto para los viandantes o ciclistas, como para los perros que a diario transitan por La Viesca".

José Ramón PelayoPresidente de la AA VV San Pedro de Torres Entre la basura hay cristales rotos que ponen en riesgo a paseantes, ciclistas y perros"

En concreto, explica que en la zona de El Milagro "los sábados no oyes más que gritos y luego por la mañana te encuentras con los restos del botellón, bolsas de plástico, vidrios rotos, restos de comida....". Además apunta que este tipo de actuaciones no se limitan solo al parque de La Viesca ya que "también se da con frecuencia en el Centro de Emprendedores de Torres donde recientemente han roto los cristales de una de las ventanas de una oficina". Los más afectados son los vecinos de Torres y del Barrio Covadonga. "Hemos llamado varias veces a la policía, pero nunca hace nada, en especial la Policía Local", asegura José RamónPelayo. "Somos conscientes de que los jóvenes tienen derecho a divertirse y que se trata de un problema complejo pero el Ayuntamiento hasta que no pase nada grave no va a actuar".

La mayoría de estas reivindicaciones ya están puestas sobre el papel. Precisamente, la asociación vecinal Besaya, del Barrio Covadonga, ya se ha dirigido tanto personalmente como por carta al Ayuntamiento para reclamar más vigilancia policial como única solución a los problemas del parque. "Queremos que se nos atienda", asevera el secretario del colectivo, Sergio Gutiérrez, quien reconoce que "el problema viene de lejos aunque hay temporadas como ahora en que se incrementa". "Nos hemos dirigido al Ayuntamiento en varias ocasiones para trasladarle la necesidad de aumentar la presencia policial y también mostrando nuestras quejas por la falta de mantenimiento y de limpieza de algunas zonas de La Viesca", señala. El portavoz vecinal subraya que la zona de las barbacoas "los domingos por la mañana está hecha una guarrada hasta que vienen a limpiar y a recoger toda la basura". En su opinión, el Ayuntamiento "es el encargado de velar porque se cumpla con la normativa" y en este sentido, critica que "solo se limite a mandar a los operarios a limpiar en lugar de hacer una labor preventiva".

Sergio GutiérrezSecretario de la AA VV Besaya El Ayuntamiento se limita a mandar a los servicios de limpieza por la mañana en lugar de prevenir"

Por su parte, el concejal de Parques, José Luis Urraca, reconoce esta problemática y recuerda que la realización de fuegos fuera de las zonas habilitadas para ello está prohibida y supone "un peligro medioambiental", a pesar de lo cual se ha detectado la proliferación de este tipo de actuaciones en las proximidades de la zona de barbacoas.

Además, la mayor presencia policial pretende solventar los problemas que están ocasionando los botellones que se organizan en algunas zonas de la Viesca, en especial los fines de semana por parte de grupo de jóvenes, lo que produce el vertido de basura y desperdicios en muchos lugares. El edil destaca que La Viesca ha sido declarado Área Natural de Especial Interés (ANEI) y pide "una actitud respetuosa" a los usuarios de esta zona verde de Torrelavega, para evitar que se degrade el parque y las lamentables condiciones que presenta algunos espacios tras la celebración de estos botellones. Asimismo, Urraca adelanta que los Ayuntamientos de Cartes y Torrelavega ya están trabajando en un proyecto para restaurar el circuito deportivo existente en La Viesca, denominado ‘del colacao’, dotándolo de elementos de ejercicio y biosaludables integrados en la zona. También La Viesca volverá este año a ser escenario de los actos del Día Mundial del Medio Ambiente, que tendrán lugar el domingo 4 de junio y que incluirán diversas actividades deportivas, culturales, musicales, lúdicas y gastronómicas durante toda la jornada.

Estas actividades estarán organizadas por las concejalías de Medio Ambiente, Juventud y Festejos, y Deportes, con la música como principal protagonista ya que a mediodía tendrá lugar un concierto del Conservatorio de Música.