Sólo el 15% de las 300 terrazas de Torrelavega ha regularizado su situación

La nueva ordenanza de terrazas de Torrelavega sigue siendo un quebradero de cabeza para el Ayuntamiento. Primero fueron noticia las dificultades para aprobarla, con una evidente falta de consenso –los hosteleros llegaron a amenazar con movilizaciones–, y ahora llama la atención que sólo se haya regularizado el 15% de las 305 terrazas del municipio. La normativa entrará en vigor el uno de julio y los establecimientos que no cuenten ese día con la nueva licencia deberán retirar de la calle sus mesas, sillas y sombrillas.

El concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, recuerda que la ordenanza recientemente aprobada establece la obligatoriedad de solicitar "el alta" de las terrazas antes del 30 de junio, aunque se tenga el permiso anterior. Pérez Noriega insta a los hosteleros que aún no tienen la nueva licencia a que regularicen su situación "cuanto antes", dado el "perjuicio" que supondría para ellos la retirada de las terrazas, además en pleno verano.

Pedro Pérez NoriegaConcejal de Hacienda La Policía Local les vaa informar de que este trámite es de obligado cumplimiento"

Con el fin de que los empresarios del sector no aleguen desconocimiento, el edil de Hacienda explica que la Policía Local les va a informar de los trámites que tienen que realizar. Según Pérez Noriega, se trata de un procedimiento "relativamente sencillo", que consiste en "rellenar una instancia y acompañarla de un plano a escala de la zona, con la superficie a ocupar por la terraza y el número de mesas y sillas que se quieren instalar".

El concejal regionalista precisa que el Ayuntamiento iniciará en junio el pintado de las zonas a ocupar por las terrazas ya regularizadas, entre las que se encuentran algunas de las más importantes, como las situadas en el Bulevar Demetrio Herrero y la Plaza Baldomero Iglesias. Pérez Noriega recuerda que el objetivo principal de la nueva ordenanza es "hacer compatible" el uso y disfrute de las vías públicas por parte de los ciudadanos y la actividad que desarrolla en parte de esos espacios el sector hostelero, una convivencia que no está resultando fácil en Torrelavega.

El presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), Ángel Cuevas, dice que el asunto fue tratado esta semana en una reunión con los asociados en Torrelavega y desmiente que exista cualquier tipo de boicot. "En su día no estuvimos de acuerdo y realizamos una protesta con firmas –explica–, pero la ordenanza se aprobó y ahora no queda otra que respetarla. Hemos advertido a nuestros socios que deben regularizar su situación antes del 30 de junio y pensamos que no habrá problemas, que hay margen suficiente".

Ángel CuevasPresidente de Hostelería Hemos contratado un equipo técnico para que asesore gratuitamente a los socios en este tema"

El empresario pone como ejemplo de la "buena voluntad" de la AEHC el hecho de que han contratado un equipo técnico para que asesore de forma gratuita a los socios en estos "asuntos burocráticos", como "las terrazas, salidas de humo, falta de accesibilidad...". Según Cuevas, con este servicio han atendido una "fuerte demanda" del sector.

Principales distancias

Entre las principales novedades que aporta la nueva ordenanza en cuanto a distancias, cabe destacar las siguientes: el espacio reservado para el paso de los peatones por las aceras debe ser de 1,80 metros; en las calles peatonales se puede ocupar como máximo el 50% de la vía; en plazas como Baldomero Iglesias o el Bulevar Demetrio Herrero se establece que hay que dejar un paso peatonal en los accesos con una anchura mínima de 4 metros; la terraza no puede superar los 8 metros entre la fachada del edificio y el final de la misma.

La Corporación aprobó en noviembre, con los votos del equipo de gobierno –PSOE y PRC– y ACPT, la nueva norma que regula la instalación, por parte de los establecimientos hosteleros, de mesas y sillas en la vía pública. Una ordenanza que había generado una importante polémica entre el Consistorio y los hosteleros, que anunciaron incluso movilizaciones. Diferencia de criterios que se trasladó al salón de plenos, donde se aprobó la ordenanza tras más de hora y media de intenso debate. Además del rechazo del sector hostelero, la norma impulsada por socialistas y regionalistas contó con la oposición de las otras tres formaciones políticas con representación municipal: PP, Torrelavega Sí y Torrelavega Puede.