El retraso en la adjudicación de los huertos pone en peligro su cultivo

Mientras los huertos particulares están sembrados desde hace semanas, como cada primavera, en los que gestiona el Ayuntamiento de Torrelavega sigue creciendo la hierba y la maleza. Al igual que hace dos años, cuando se inició el proyecto, trámites burocráticos han retrasado el proceso de adjudicación de las parcelas, que estarán disponibles para el cultivo a finales de junio, ya en verano.

El concejal de Medio Ambiente, José Luis Urraca, ha restado importancia a la demora y, por contra, ha destacado que este año se adjudicarán 90 parcelas, el doble que el año pasado, porque a las 45 habilitadas inicialmente en Coteríos, junto al campus universitario, se suman esta temporada otras tantas en Mies de Vega, cerca del Barrio Covadonga.

El concejal de Medio Ambiente achaca la demora a los cambiosen la ordenanza

Según el edil socialista, el retraso en la tramitación se ha debido a una modificación de la ordenanza que regula la denominada Red Municipal de Huertos Sostenibles. Urraca calcula que esta semana se publicarán las bases de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y después los interesados tendrán un plazo de 10 días para presentar la solicitud en el Ayuntamiento.

El concejal de Medio Ambiente recuerda que en 2015 los adjudicatarios también empezaron a cultivar las parcelas en junio y "no hubo problema, tuvieron una buena cosecha". "Entonces la concesión fue por poco más de un año –explica–, mientras que ahora será por tres años. Además, doblamos el número de parcelas y, por tanto, el de usuarios en este proyecto que tan buenos resultados está dando".

Urraca dice que también hay que tener en cuenta que la concesión "coincidirá" con la finalización de los trabajos de acondicionamiento de la nueva finca, situada junto al Barrio Covadonga. "Hay que esperar un poco, porque tienen que acceder a cultivar los 90 usuarios a la vez y para ello hay que esperar a finalizar el nuevo emplazamiento –aún falta el vallado–, pero el resultado volverá a merecer la pena", señala el edil.

"En estado de barbecho"

Pero las críticas de la oposición no se han hecho esperar. La Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) ha denunciado la "falta de planificación" de Urraca: "Numerosos huertos de los que se encuentran en la zona de las universidades y todos los nuevos de Mies de Vega están en estado de barbecho, acumulando maleza y a la espera de que alguna familia vaya a trabajarlos".

A juicio de ACPT, el edil socialista tenía que haber sido consciente de que los huertos deberían haber sido adjudicados "en febrero como muy tarde" y se tenían que haber agilizado "mucho más" las bases reguladoras del procedimiento de adjudicación de las parcelas, pero "su falta de previsión y capacidad nos ha llevado a que las nuevas bases fueran aprobadas a finales de marzo y todavía no han sido publicadas en el BOC".

Este grupo de la oposición cree que los huertos no estarán disponibles para los adjudicatarios antes de finales de junio, "casi en tiempo de recogida y no en época de siembra". ACPT cifra en 210.000 euros la inversión realizada en este proyecto, un dinero que "no estaría mal invertido si se le sacase un rendimiento social y económico", pero "hay que lamentar que la falta de actitud del responsable de Medio Ambiente está impidiendo que este plan se desarrolle".

Urraca muestra su "sorpresa" al conocer la inversión de la que habla ACPT, puesto que al Ayuntamiento "solo le consta la mitad de ese dinero", incluido el acondicionamiento de la nueva finca. "Es tan sencillo como comprobarlo en la Intervención municipal. Este ejercicio de inventarse los números a conveniencia para obtener rédito político no es nuevo", afirma. Para finalizar anuncia que cuando se adjudiquen las parcelas, el Consistorio, por cuarto año consecutivo, organizará talleres y cursos de cultivo ecológico, abiertos tanto a los adjudicatarios como a los vecinos en general.