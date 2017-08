«Si no me aparto me deja en el sitio» 02:04 José Ángel señala el lugar del suceso. Abajo, moto con la que se cruzó en Hinojedo. / Luis Palomeque Torrelavega Una moto de gran cilindrada que circulaba a gran velocidad está a punto de atropellar a un ciclista en el carril bici Los Corrales-Suances J. I. ARMINIO TORRELAVEGA. Sábado, 5 agosto 2017, 12:06

José Ángel, un vecino de Torrelavega, circulaba el jueves con su bicicleta por el carril bici que une Los Corrales y Suances, cuando una moto de gran cilindrada estuvo a punto de atropellarle. La escena fue grabada por la cámara que portaba en su bicicleta y el vídeo de denuncia que subió a internet se ha hecho viral. «Si no me aparto me deja en el sitio», recuerda José Ángel, aún cabreado porque «los ciclistas ni siquiera podemos estar tranquilos en un tramo que se ha hecho para nosotros».

El carril bici que discurre por la cuenca baja del Besaya es un recorrido casi llano y de gran belleza, sobre todo en la zona que discurre paralela a la ría de San Martín de la Arena. No es extraño, por tanto, que sea muy frecuentado, a veces por familias al completo, en una zona con gran afición ciclista. «Si llega a encontrarse con una familia con niños pequeños, que es lo habitual, estaríamos lamentando una desgracia».

Y es que José Ángel aún tiene el susto en el cuerpo: «Iba a gran velocidad, unos 90 kilómetros por hora. Cuando me giré, ya no le vi y eso que allí hay una recta. Cuando dio la curva yo me fui a la cuneta y él echó el pie para no caer». El vecino dice que lo único que le interesa es que «este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir» y muestra su satisfacción porque el individuo ya ha sido identificado por la Guardia Civil. José Ángel, que puso la correspondiente denuncia, elogia la labor de los agentes.

Vídeo viral

También está un poco «asustado» por la repercusión que ha tenido el vídeo en las redes sociales, donde ha sido visualizado más de 40.000 veces en menos de 24 horas y ha sido compartido más de 1.700 veces en su perfil de Facebook. Este vecino de Torrelavega, que regenta un comercio en la ciudad, reconoce que llevaba encendida la cámara de vídeo porque «se me olvidó apagarla tras cruzar la zona sin asfaltar de la depuradora de Vuelta Ostrera». «Quería comprobar como se veía con las vibraciones», aclara.

José Ángel suele hacer ejercicio en bicicleta y lamenta que la «amenaza constante» que sufren los ciclistas llegue también, como en este caso, a los carriles bici.