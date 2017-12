Aprendices de artistas sin límites Las aulas de la Escuela de Artes están a pleno funcionamiento, con un alumnado que dedica las tardes al dibujo, el grabado, o la escultura. / Luis Palomeque Escuela Eduardo López Pisano afronta el nuevo curso con una matrícula de 70 alumnos de seis años en adelante, y con el sueño de tener de una sede propia GZLEZ. CASARES Torrelavega Viernes, 22 diciembre 2017, 07:53

A tope. Es una buena expresión para calibrar el día a día de la Escuela Municipal de Artes Eduardo López Pisano. Las instalaciones que ocupa este centro, dirigido por el binomio formado por Berta Fernández-Abascal y Pablo Burgos, concentran una alta actividad de lunes a viernes, con alumnos de seis años en adelante, sin límite de edad, porque en esto del arte no puede haber complejos. Son 70 matrículas, 70 manos y cabezas, pensando para pintar, modelar o grabar.

Las aulas que ocupan en un local bajo del Ayuntamiento en el barrio El Zapatón se han quedado pequeñas pero ya desde hace varios años. Aunque esta saturación no beneficia en nada al centro, «no podemos quejarnos y no lo hacemos, en absoluto porque nos sentimos a gusto, lo hemos convertido en nuestra segunda casa», dice Berta. No obstante, el sueño de disponer de una sede propia, acondicionada para albergar las distintas modalidades artísticas que se imparten, y mucho más cómodas en cuanto a dimensiones, que las actuales, «siempre está ahí. Nos consta que la voluntad del Ayuntamiento es buscarnos un mejor lugar, así que esperamos que algún día podamos trasladarnos a un edificio en condiciones, para poder progresar».

El nuevo curso, que comenzó a primeros de octubre, está a pleno rendimiento. A primeras horas de la tarde, son los niños los que llenan las aulas, con una actividad que tiene mucho de arte, por supuesto, pero desde una perspectiva muy dinámica, y adecuada a estas edades. De estos grupos se ocupa Diana Gutiérrez Aparicio. Esta joven profesora tiene a su hermana Inés de compañera también. Ambas han sido ex alumnas de la escuela y ahí fue donde 'despertaron' a su vocación, que ahora han convertido en una profesión a la que dedican las tardes, con la misma pasión que emplean Berta y Pablo Burgos.

Berta es 'el alma' de la 'Eduardo Pisano'. Ella tuvo el privilegio se formar parte del equipo que fundó, muy a mediados de los años 70, la escuela, descendiente de la que creó el arqueólogo y exalcalde de Torrelavega Hermilio Alcalde del Río, y que estuvo en funcionamiento durante casi medio siglo (corría el año 1892). Esta Escuela de Artes y Oficios fue el germen de la actual, que pusieron en marcha los artistas Mauro Muriedas, Demetrio Cascón, Pablo del Río y el fundamental impulso de Pisano, a su regreso a Torrelavega tras una larga etapa de exilio en Francia.

Fernández-Abascal se considera una absoluta privilegiada por haber compartido años de docencia con Mauro Muriedas, y, durante más tiempo, con Demetrio Cascón. El maestro y artista, estuvo en el centro prácticamente hasta que las fuerzas comenzaron a fallarle. Ni la edad, ni la enfermedad, le impidieron profesar un inmenso cariño por el trabajo que se estaba haciendo en esta escuela en la que su seguidora, Berta no duda en reconocer que «tenemos unos alumnos fantásticos, que además vienen de todo el municipio, de la comarca y de la región, porque los hay que viven en Bárcena de Pie de Concha, San Vicente, Comillas, Santander...incluso de Llanes, en Asturias. Colaboran en todo y se ocupan incluso del mantenimiento de las instalaciones».

A partir de las siete de la tarde, el ambiente en el centro cambia por completo. Cesa el bullicio de los niños y comienzan a llegar los jóvenes y los adultos. Es tiempo de dibujar al natural, «nosotros disponemos el concepto, a veces contamos con modelos que se prestan a ser retratados». Se oye el silencio, con música muy suave de fondo, y algún que otro comentario sobre la dificultad del 'encargo' o preguntas al maestro o a la maestra para seguir perfeccionando el trazo. No falta el modelaje en barro. Hablamos con una de las alumnas más veteranas, Adela Gutiérrez. Lleva 30 años asistiendo a las clases, «que para mí son un hobby auténtico. También está aquí mi hermana Carmen, que asiste a pintura». Orgullosa de esta afición, «me gusta mucho el barro y la restauración de muebles y un hijo mío, Oscar, también es artista», incluso está queriendo hacerse un hueco en el mercado internacional, dice la orgullosa madre. No cabe la menor duda de que la escuela «es para muchos su estudio particular».