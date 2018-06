Apuñalan a un hombre en la calle Torres Quevedo del barrio de La Inmobiliaria Vista general de la calle Leonardo Torres Quevedo, a la altura del cruce con Juan XXIII. / Luis Palomeque Torrelavega El herido, de 34 años, fue trasladado en ambulancia al Hospital Valdecilla mientras agentes de la Policía detuvieron en el lugar al agresor DAVID CARRERA Torrelavega Martes, 5 junio 2018, 07:48

Los vecinos del barrio de La Inmobiliaria volvieron este lunes a vivir un nuevo episodio de su particular crónica negra cuando una discusión en la calle se saldó con un hombre de 34 años herido tras recibir una puñalada, siendo detenido el agresor. El suceso se produjo en la calle Torres Quevedo, alrededor de 18.30 horas, a la altura del Bar La Bruja, donde según confirmaron fuentes de la Policía Nacional, se produjo la agresión, aunque se desconocen los motivos por los que se originó la pelea entre los dos hombres de nacionalidad dominicana. Los propios vecinos que a esa hora se encontraban en las inmediaciones de la calle en la que se produjo la pelea, en la confluencia con Juan XXIII, relataron que «todo ocurrió muy rápido» y ellos mismos fueron los que llamaron a la Policía y al 061 para atender al hombre herido, que según los testigos «entró por su propio pie en la ambulancia».

Instantes después en la calle se formaron corrillos entre los vecinos que comentaban el último de los sucesos que pone en alerta a los residentes en La Inmobiliaria. Juana González lamenta que «todas las semanas tengamos que vivir hechos parecidos». «Peleas, broncas, gritos, trapicheo, y al final acaban a navajazos, y lo que es peor, un día de estos a tiros, y mientras los vecinos pasamos por estas calles con nuestros niños, a los que no podemos dejar solos», señala.

El presidente de la Asociación de Vecinos Ríoindiana, Gonzalo Llamosas, insiste en que la situación inseguridad en el barrio es «cada vez es mayor», y lamenta que desde el Ayuntamiento y desde la Delegación del Gobierno no se tomen medidas. Entre ellas, la principal demanda de los vecinos es una mayor presencia policial que en su opinión debería traducirse en un descenso de los actos delictivos. Se da la circunstancia de que el apuñalamiento de este lunes se produjo en la misma calle en la que hace un mes y media se produjo una espectacular redada policial contra el tráfico de drogas, con el resultado de dos personas detenidas, 26 identificaciones y 29.000 euros en metálico incautados.

La operación en la que participó una veintena de agentes del Cuerpo Nacional de Policía uniformados y de paisano, junto a una unidad canina, concitó un gran número de vecinos que siguieron las evoluciones del dispositivo al tiempo que celebraron este tipo de actuaciones. «Desde aquel día no se ha vuelto a ver más Policía por el barrio», lamenta Alberto Ortiz, que reconoce que «pasan en coche, de vez en cuando, pero eso no sirve para nada, hay que estar en la calle, que noten la presión de los agentes, de hecho, cuando se han llevado al herido ha habido otra pelea a los minutos entre dos mujeres y que al parecer no tenía nada que ver con los de la puñalada».