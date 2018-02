Torrelavega estudia medidas para acabar ya con los plenos interminables Luis Palomeque Los grupos políticos abogan por modificar el reglamento para que las sesiones concluyan antes de la medianoche y no se tengan que suspender JOSÉ IGNACIO ARMINIO Torrelavega Jueves, 1 febrero 2018, 07:07

«Son las doce de la noche, doy por finalizado el Pleno, contestaré los ruegos y preguntas por escrito». Con esta frase concluyó el alcalde de Torrelavega la última sesión plenaria de la Corporación, después de cinco horas de densos y a veces acalorados debates. La mayoría de los grupos políticos quiere que se cambie el reglamento para que los Plenos acaben antes de medianoche, hora a partir de la cual no se pueden adoptar más acuerdos, según la actual normativa.

Este problema no ocurría en anteriores legislaturas, salvo raras excepciones. Varias circunstancias han variado para que así sea. En este mandado se optó por cambiar la hora de comienzo de los Plenos, que pasó de las 13.15 a las 19.00 horas, con el objetivo de facilitar una mayor presencia de público, algo que no se ha conseguido. Otro cambio ha sido la retransmisión en directo de las sesiones a través de la televisión local (Vegavisión), lo que ha provocado que las intervenciones de algunos concejales se alarguen en busca de su 'minuto de gloria'. A la larga duración de los debates también ha contribuido el incremento el número de grupos políticos, que ha pasado de cuatro a seis.

En el momento que el orden del día es denso, con muchos puntos a tratar, el temor durante la jornada siempre es el mismo: «Hoy nos dan las doce». Si a ello unimos que muchos concejales no se ajustan a lo que se está tratando e introducen otros debates, y tampoco se respetan los tiempos de intervención (5 minutos en la primera y 3 en la segunda), el Pleno se alarga y termina en un pequeño caos, como ocurrió el martes. «Gallinero», «ridículo» o «caótico» fueron algunas de las calificaciones que se escucharon minutos antes de las doce de la noche, cuando el regidor consultaba con el técnicos la forma de concluir la sesión.

«El problema está en el reglamento y debemos cambiarlo por consenso» José Manuel Cruz Viadero Alcalde de Torrelavega

«Es un poco caótico. Ruegos y preguntas puede ser interminable porque el tiempo no está regulado» Blanca Rosa Gómez Morante Portavoz de Torrelavega Sí

«Hay que instalar un sistema de medición de los tiempos como el que hay en el Parlamento» Javier López Estrada Portavoz del PRC

El socialista José Manuel Cruz Viadero justifica lo sucedido en que el Pleno fue denso, con muchos puntos a tratar, y «menos mal» que el primer partido de la oposición, el PP, retiró a última hora una de sus mociones. El alcalde cree que los tiempos de las intervenciones «más o menos se cumplen» y que el problema radica en el reglamento, que se debería cambiar «por consenso» para, entre otras cosas, darle libertad a él para «continuar a partir de las 12 de la noche». El otro grupo que integra el equipo de gobierno, el PRC, está de acuerdo en cambiar la normativa, pero con matices. «El poder expresarse debe estar por encima de la hora a la que llegamos a casa. Sí, hay que limitar las intervenciones, pero hay que hacerlo por consenso. Además, hay que instalar un sistema de medición de los tiempos como el que hay en el Parlamento», señala su portavoz, Javier López Estrada.

«Sin límites»

El más airado en la bancada de la oposición es Ildefonso Calderón, líder del PP, ya que su grupo es el último en intervenir y, por tanto, a quien más afecta que no se puedan tomar acuerdos a partir de la media noche. «Nosotros -explica- hemos solicitado varias veces al alcalde que convoque la Junta de Portavoces para regular mejor los Plenos, incluido el capítulo de ruegos y preguntas, que no tiene límite en las intervenciones y a veces se convierte en interminable. Siempre somos los paganos de un desbarajuste que se sigue repitiendo, a pesar de que a veces nos autolimitamos en las preguntas para que no ocurra».

«Propusimos retirar las preguntas para evitar que el Pleno se tuviese que repetir» Alejandro Pérez Concejal de ACPT

«Hemos solicitado varias veces que se convoque la Junta de Portavoces para regular mejor los Plenos» Ildefonso Calderón Portavoz del PP

«Al alcalde se le escapan los Plenos y los concejales debieran ser los primeros en autorregularse» David Barredo Concejal de Torrelavega Puede

La portavoz de Torrelavega Sí, Blanca Rosa Gómez Morante, dice que ha pedido una solución en varias reuniones de la Junta de Portavoces, pero «el alcalde sigue sin concretar nada» y los Plenos se siguen alargando «por las intervenciones». «Cuando llegan las 12 de la noche -indica-, es potestad del alcalde continuar o no con los ruegos y las preguntas, un punto que puede ser muy interesante, pero a veces se convierte en interminable porque no está regulado el tiempo. Y las mociones debieran llevarse antes a la Junta de Portavoces y algunas a las comisiones informativas. La verdad es que es un poco caótico».

Cuando llega la media noche, Cruz Viadero puede decidir la suspensión y convocar un nuevo Pleno al día siguiente, con los gastos que ello conlleva, algo que rechaza especialmente la izquierda radical. Por eso Alejandro Pérez, de ACPT, realizó una propuesta antes de que concluyese la última sesión: «Si todos los grupos estamos de acuerdo, podemos retirar las preguntas para que se contesten por escrito, evitando así que se repita el Pleno». Pero el consenso no llegó.

David Barredo, único edil de Torrelavega Puede, centra las culpas en el alcalde, un moderador al que «se le escapan los Plenos», incapaz de hacer cumplir el reglamento a unos concejales que «debieran ser los primeros en autorregularse». «Los Plenos son tediosos, una falta de respeto a la ciudadanía», asegura Barredo, que también echa en falta «un reloj para las intervenciones».